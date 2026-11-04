Битката за губернатори: Демократите пак с удар по Тръмп, жена от испански произход отне Тексас от републиканците

Тази година в 36 щата на САЩ се провеждат и избори за губернатор, наред с вота за Конгрес, включително в повечето от „колебаещите се“ щати, които имат решаващо значение за посоката, в която се развива политиката на страната. Според данните на CNBC демократите водят с 23 на 13 в тази битка, след като по-рано завоюваха огромна победа, връщайки си Сената (горната камара на Конгреса), на път са официално и да запишат "синьо" мнозинство в долната камара - Камарата на представителите.

Къде демократите печелят губернаторски места?

Според NBC демократите печелят изборите за губернатори в Калифорния, Тексас, Ню Йорк, Масачузетс, Илинойс, Джорджия, Айова, Пенсилвания, Охайо, Уисконсин, Роуд Айлънд, Кънектикът, Колорадо, Ню Мексико, Хаваи.

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Републиканците печелят във Флорида, Оклахома, Арканзас, Южна Каролина, Южна Дакота, Уайоминг, Върмонт.

Важни успехи в "синьо" в Тексас, Калифорния и Ню Йорк

Според прогнозите на NBC News демократът Ксавиер Бесера е избран за губернатор на Калифорния, като е победил подкрепяния от Тръмп републиканец Стив Хилтън, който се считаше за аутсайдер. 68-годишният Бесера ще наследи демократа Гавин Нюсъм за четиригодишен мандат. Нюсъм може да се кандидатира за президент през 2028 г.

Калифорния, най-големият щат в страната, не е избирала републикански губернатор от 2006 г., когато Арнолд Шварценегер спечели изборите. Доналд Тръмп загуби в този щат с 20 процентни пункта на президентския вот през 2024 г.

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Бесера беше министър на здравеопазването и социалните услуги в администрацията на Джо Байдън. Преди това беше главен прокурор на Калифорния, член на Камарата на представителите в продължение на 12 мандата и член на щатския законодателен орган в продължение на две години. В Конгреса Бесера заемаше ръководни постове, включително председател на Демократичния комитет в Камарата на представителите.

Губернаторката от демократите Кати Хочул, чийто непринуден и центристки подход ѝ помогна да изгради отношения с толкова различни лидери като президента Тръмп и кмета Зоран Мамдани, спечели втори пълен мандат като губернатор на Ню Йорк. Тя е първата жена губернатор на щата, като сега победи Брус Блейкман - управител на окръг Насау, републиканец и дългогодишен приятел на Тръмп. Хочул месеци наред критикуваше опонента си за подкрепата му към политиките на администрацията на президента.

Снимка: Кати Хочул, Getty Images

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Но 68-годишната представителка на демократите показа и способност да работи с президента въпреки дълбоките им различия. Тя сътрудничеше с администрацията на Тръмп по нови енергийни проекти, включително възобновяването на няколко забавени проекта за газопроводи, и търсеше възможности да повлияе на имиграционната политика на администрацията в щата. В същото време губернаторката се противопостави на опитите на администрацията на Тръмп да прекрати програмата за таксуване на задръстванията, която е на път да събере 15 милиарда долара за подобрения в транспорта чрез налагане на такса на превозните средства за влизане в бизнес района на Манхатън.

Според прогнозите на NBC News Джина Хинохоса от демократите е победила губернатора на Тексас Грег Абът - републиканец, избиран за три мандата. Така тя за първи път от 1995 г. насам отнема контрола над губернаторския пост в този „червен“ щат от републиканците. Прогнозираната победа на Хинохоса, която ще я превърне в първата губернаторка от испански произход в щата, е факт, след като кампанията на Абът изразходва десетки милиони долари повече от нейната. Абът, който можеше да стане най-дълго управлявалият губернатор на Тексас, ако беше спечелил, първоначално изглеждаше готов да спечели още един мандат в този щат, който от десетилетия е традиционно републикански. Но променящата се демографска картина и постоянно влошаващата се политическа обстановка за републиканците в цялата страна и в Тексас, където кандидатите на Републиканската партия за няколко поста бяха изправени пред лични скандали и критики, в крайна сметка се отразиха и на Абът.

Снимка: Джина Хинохоса, Getty Images

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Хинохоса, която е родена и израснала в долината на Рио Гранде, беше избрана за член на щатската Камара на представителите през 2016 г. Преди да стане законодател, тя беше адвокат по граждански права и трудово право. Образованието е основен стълб в политическата ѝ кариера, като Хинохоса посочва усилията си да предотврати закриването на началното училище на сина ѝ поради съкращения в държавния бюджет като вдъхновение да се кандидатира за изборна длъжност.

Финансирането и реформата в образованието бяха важни теми в кампанията ѝ, като през лятото тя обеща, че едно от първите ѝ действия като губернатор ще бъде да уволни държавния комисар по образованието, позовавайки се на спада в успеха на учениците в целия щат Тексас.

Демократът Джош Шапиро пък спечели с над 60% подкрепа срещу републиканката Стейси Гарити в надпреварата за губернатор на Пенсилвания.

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