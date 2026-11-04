Важно за шофьорите: Започва ремонт на пътя София – Перник при Владая

От днес (4 ноември) се затваря изцяло преминаването по път I-1 София – Перник в района на Владая, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е превантивен ремонт на пет километра от пътя в отсечката от караулката до гара Владая, от 277-и до 282-ри километър. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до 22 ноември. Ще бъде въведена временна организацията на движението, която предвижда преминаването в двете посоки да се осъществява по обходни маршрути.

Леките коли могат да се движат през общинската мрежа в село Владая по ул. „Войнишко въстание“, като и през автомагистрала „Струма“. Движението през селото на тежкотоварни камиони над 12 т ще е забранено. От АПИ апелират шофьорите да използват автомагистрала „Струма“, като алтернативен маршрут.

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Участъкът е един от най-натоварените пътища на територията на област София, дейностите които ще бъдат извършвани по него са необходими с цел да се подобри експлоатационното му състояние и да се повиши безопасността на пътуване, отбелязват от АПИ. Ремонтът на отсечката в района на Владая включва ремонт на асфалтовата настилка, полагане на нова хоризонтална маркировка, както и подобряване на отводняването и почистване на прилежащите водостоци. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи (мантинели) и пътни знаци. След приключване на ремонта с цел ограничаване на навлизането на автомобили в насрещното движение, е предвидено поставяне на гъвкави ограничители в участъка от 276-и до 281-ви километър.

Строително-монтажните работи по трасето се изпълняват от пътноподдържащата фирма ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“, с която АПИ има сключен договор за текущ ремонт на републиканските пътища на територията на област София.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg.

Ремонтът е предвиден заради необходимостта от подобряване на безопасността в участък, в който са регистрирани тежки пътнотранспортни произшествия със загинали. В края на септември двама души пострадаха при катастрофа в района на Владая между три превозни средства.