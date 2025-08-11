Войната в Украйна:

След историческото мирно споразумение между Азербайджан и Армения: Какво пише в документа?

11 август 2025, 21:30 часа 480 прочитания 0 коментара
Министерството на външните работи на Азербайджан публикува текста на мирното споразумение, подписано с Армения преди дни в Белия дом. От него става ясни основните условия, заленали в общо 17-те точки в документа.

Ето по-важните от тях:

  • Страните се отказват от териториални претенции и се ангажират да не предявяват такива в бъдеще.
  • На границата между Азербайджан и Армения няма да бъдат разполагани сили на трети държави.
  • Азербайджан и Армения ще извършат делимитация /определяне на положението на държавната граница между съседни държави по картографски материали/ на границите въз основа на отделно споразумение.
  • Страните планират да развиват икономическо, транзитно-транспортно, екологично и културно сътрудничество.
  • Баку и Ереван ще създадат специална комисия, която да наблюдава изпълнението на споразумението.

Историческото споразумение беше подписано във Вашингтон на 8 август — в присъствието на Тръмп и без участието на Путин. По-късно говорителят на Мария Захарова изрази възмущение, заявявайки, че всяко мирно споразумение между Баку и Ереван трябва да отчита мнението на Москва. Изявлението й обаче не беше взето предвид от никоя от страните, участвали в подписването в Белия дом. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
