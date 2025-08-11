След историческото мирно споразумение между Азербайджан и Армения: Какво пише в документа?

Министерството на външните работи на Азербайджан публикува текста на мирното споразумение, подписано с Армения преди дни в Белия дом. От него става ясни основните условия, заленали в общо 17-те точки в документа.

Още: Тръмп: Армения и Азербайджан воюваха 35 години, но сега са приятели, заслугата е на Уиткоф (ВИДЕО)

Ето по-важните от тях:

Страните се отказват от териториални претенции и се ангажират да не предявяват такива в бъдеще.

На границата между Азербайджан и Армения няма да бъдат разполагани сили на трети държави.

Азербайджан и Армения ще извършат делимитация /определяне на положението на държавната граница между съседни държави по картографски материали/ на границите въз основа на отделно споразумение.

Страните планират да развиват икономическо, транзитно-транспортно, екологично и културно сътрудничество.

Баку и Ереван ще създадат специална комисия, която да наблюдава изпълнението на споразумението.

Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия

Историческото споразумение беше подписано във Вашингтон на 8 август — в присъствието на Тръмп и без участието на Путин. По-късно говорителят на Мария Захарова изрази възмущение, заявявайки, че всяко мирно споразумение между Баку и Ереван трябва да отчита мнението на Москва. Изявлението й обаче не беше взето предвид от никоя от страните, участвали в подписването в Белия дом.

Още: Църквата готви преврат в Армения? Службите нахлуха в главния духовен център и задържаха архиепископ (ВИДЕО)