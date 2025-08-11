Експлозия в завод за производство на стомана в Пенсилвания, има пострадали (ВИДЕО)

Няколко души са ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на Питсбърг, щата Пенсилвания, съобщава агенция Ройтерс. Според Си Ен Ен има хора, които са затрупани под развалините, а спасителни екипи на място се опитват да ги спасят.

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как пожарните екипи се борят с пламъците, докато от съоръжението се издига гъст дим. Службите за спешна помощ на окръг Алигени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. и че са транспортирани пет души.

JUST IN: US STEEL PENNSYLVANIA EXPLOSION - MASS CASUALTY EVENT



✅ Level 3 Mass Casualty Event

✅ Emergency crews are rushing to the scene

✅ Multiple workers are trapped under rubble.

✅ Several workers have been transported to hospitals

✅ Rescue teams are conducting urgent… pic.twitter.com/MduKayXqKM — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 11, 2025

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро публикува в социалната медийна платформа X, че неговата администрация е в контакт с местните власти в Клеъртън, Пенсилвания, които реагират на експлозията. „Пожарът все още гори, така че хората, живеещи в близост, трябва да следват указанията на местните власти“, написа той, като призова всички да се присъединят към него в молитва за общността в Клеъртън.

Clairton Coke Works е огромно промишлено съоръжение по брега на река Мононгахела, южно от Питсбърг, и се счита за най-голямата коксохимическа фабрика в Северна Америка. Коксохимическата фабрика преработва сурови въглища в кокс, който е важен компонент в производството на стомана.