Тръмп маха портретите на Обама и Буш от видни места в Белия дом

11 август 2025, 21:11 часа 525 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп е наредил портретите на своите предшественици Барак Обама и Джордж Буш да бъдат премахнати от местата, достъпни за посетители в Белия дом. Портретът на Обама, който беше изложен при входа на сградата, е преместен най-горе по голямото стълбище, водещо към частната резиденция на президента. Тази част от Белия дом е затворена за обществеността и е достъпна само за президентското семейство, Сикрет сървис и ограничен кръг служители. По подобен начин били преместени и портретите на Джордж Х. У. Буш и Буш-младши.

Настоящият президент неотдавна обвини Обама в държавна измяна, твърдейки, че неговата администрация е „измислила“ разузнавателни данни за руската намеса в американските избори. Тръмп има дългогодишни разногласия и със семейство Буш.

Източници на Си Ен Ен твърдят, че Тръмп лично надзирава всички промени в интериора на Белия дом, включително и най-дребните детайли. Мястото, където преди е бил портретът на Обама, сега е заето от картина, изобразяваща опита за атентат срещу Тръмп по време на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания.

По протокола на Белия дом портретите на бившите президенти обикновено се поставят на видни места близо до входа, така че гостите и туристите да могат да ги видят по време на официални събития.

Елин Димитров
Елин Димитров
