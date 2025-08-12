Войната в Украйна:

Рекорд: С 203 км/ч по магистрала "Струма"

12 август 2025, 12:06 часа 224 прочитания 0 коментара
Автомобил, движещ се с висока скорост, е засечен на автомагистрала "Струма" в района на Перник, съобщиха от полицията. Превозното средство със старозагорска регистрация е управлявано с рекордните 203 км/ч при разрешение от 120 километра. Нарушението е констатирано по време на акция "Скорост".

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол, един след употреба на наркотици, както и трима неправоспособни шофьори. Проверени са 612 моторни превозни средства. Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Издадени са и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

През юни 2025 г. служители на областните дирекции на полицията в Перник и Кюстендил проведоха акция по метода "широкообхватен контрол" на магистрала "Струма".

Виолета Иванова
