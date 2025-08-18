Срещата Тръмп-Путин:

Неволите на един диктатор: Путин носил пари в брой, за да си плати керосина за обратния път от Аляска

18 август 2025, 17:18 часа 587 прочитания 0 коментара
Неволите на един диктатор: Путин носил пари в брой, за да си плати керосина за обратния път от Аляска

Руският диктатор Владимир Путин пристигна в Аляска на 15 август 2025 г. за среща на високо равнище с американския президент Доналд Тръмп, посветена на войната в Украйна. Въпреки тържествения червен килим, с който бе посрещната руската делегация, тя се сблъска с необичаен проблем – наложи се да плати в брой за зареждане на самолетите. Американският държавен секретар Марко Рубио обясни, че това е резултат от действащите санкции на Вашингтон срещу Москва, които изключват Русия от американската банкова система.

"Всяка санкция, която беше в сила в деня, когато президентът Тръмп пое поста, остава валидна и ефектът от тях е реален", каза Рубио пред NBC News. "Когато руснаците кацнаха в Аляска, те трябваше да предложат пари в брой, за да заредят самолетите си, защото не могат да използват нашата банкова система. Те усещат последствията всеки ден, но това не е променило посоката на войната", добави той. Още: Изправен само пред лоши опции, Зеленски може да извади силен коз срещу Тръмп

Без споразумение, но с "напредък по много точки"

Срещата между двамата лидери продължи близо три часа. Въпреки очакванията, разговорите приключиха без договорка за прекратяване на огъня. И Тръмп, и Путин обаче обявиха разговорите за "продуктивни".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Няма сделка, докато няма сделка", каза американският президент, като подчерта, че е постигнат напредък по редица въпроси, но "най-същественият" остава нерешен. Той обеща да информира съюзниците от НАТО и украинския президент Зеленски за резултатите. Още: Какво спечели Тръмп и какво загуби демокрацията

От своя страна Путин определи срещата като "конструктивна" и посочи, че Киев не е бил единствената тема на разговорите. Сред обсъжданите области той спомена търговията, Арктика и космическото сътрудничество. Двамата лидери обаче не дадоха подробности и приключиха съвместната пресконференция, без да отговарят на въпроси.

"Украйна може да приключи войната "почти веднага"

Междувременно, на 17 август президентът на САЩ заяви в пост в Truth Social, че украинският държавен глава Володимир Зеленски може "почти веднага" да сложи край на конфликта, ако приеме две основни условия. Още: Тръмп искал Зеленски и Путин да се срещнат в рамките на седмицата

"Президентът Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска – или може да продължи да се бие. Спомнете си как започна: връщане назад няма, Обама даде Крим преди 12 години без нито един изстрел, и никакво влизане на Украйна в НАТО. Някои неща никога не се променят!!!", написа Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин среща Тръмп Путин война Украйна
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес