Неволите на един диктатор: Путин носил пари в брой, за да си плати керосина за обратния път от Аляска

Руският диктатор Владимир Путин пристигна в Аляска на 15 август 2025 г. за среща на високо равнище с американския президент Доналд Тръмп, посветена на войната в Украйна. Въпреки тържествения червен килим, с който бе посрещната руската делегация, тя се сблъска с необичаен проблем – наложи се да плати в брой за зареждане на самолетите. Американският държавен секретар Марко Рубио обясни, че това е резултат от действащите санкции на Вашингтон срещу Москва, които изключват Русия от американската банкова система.

"Всяка санкция, която беше в сила в деня, когато президентът Тръмп пое поста, остава валидна и ефектът от тях е реален", каза Рубио пред NBC News. "Когато руснаците кацнаха в Аляска, те трябваше да предложат пари в брой, за да заредят самолетите си, защото не могат да използват нашата банкова система. Те усещат последствията всеки ден, но това не е променило посоката на войната", добави той.

Без споразумение, но с "напредък по много точки"

Срещата между двамата лидери продължи близо три часа. Въпреки очакванията, разговорите приключиха без договорка за прекратяване на огъня. И Тръмп, и Путин обаче обявиха разговорите за "продуктивни".

"Няма сделка, докато няма сделка", каза американският президент, като подчерта, че е постигнат напредък по редица въпроси, но "най-същественият" остава нерешен. Той обеща да информира съюзниците от НАТО и украинския президент Зеленски за резултатите.

От своя страна Путин определи срещата като "конструктивна" и посочи, че Киев не е бил единствената тема на разговорите. Сред обсъжданите области той спомена търговията, Арктика и космическото сътрудничество. Двамата лидери обаче не дадоха подробности и приключиха съвместната пресконференция, без да отговарят на въпроси.

"Украйна може да приключи войната "почти веднага"

Междувременно, на 17 август президентът на САЩ заяви в пост в Truth Social, че украинският държавен глава Володимир Зеленски може "почти веднага" да сложи край на конфликта, ако приеме две основни условия.

"Президентът Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска – или може да продължи да се бие. Спомнете си как започна: връщане назад няма, Обама даде Крим преди 12 години без нито един изстрел, и никакво влизане на Украйна в НАТО. Някои неща никога не се променят!!!", написа Тръмп.