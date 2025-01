Нямал документи: Бивш полски премиер пробва да се легитимира с Уикипедия за церемонията на Тръмп

Бившият министър-председател на Полша Матеуш Моравецки, който отиде в Съединените щати за встъпването в длъжност на Тръмп, се опита да потвърди самоличността си, използвайки страницата си в Уикипедия, предаде NEXTA.

Моравецки възнамерявал да присъства на събирането преди инаугурацията на Доналд Тръмп във Вашингтон, но не носел никакви документи със себе си.

За да докаже самоличността си, той показал на Националната гвардия страницата си в Уикипедия, но тя не проработила, съобщи радио Зет.

