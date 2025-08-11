Тръмп взе Вашингтон под контрол, изпраща гвардията в града (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес (11 август), че поставя под федерален контрол столичната полиция на Вашингтон и ще разположи Националната гвардия в града. Мярката бе представена като "историческо действие" за "възстановяване на реда" в американската столица, въпреки че официалните данни показват рекордно ниски нива на престъпност.

"Нашата столица е превзета от насилствени банди и кръвожадни престъпници", заяви Тръмп на специална пресконференция, обвинявайки "роящи се тълпи от млади хулигани, дрогирани маниаци и бездомни хора" за влошаване на обстановката. Той представи неуточнени графики, според които нивата на престъпност в града са по-високи от тези в Багдад, Панама сити, Бразилия и Богота.

Въпреки това статистиката на полицията показва, че тежките престъпления във Вашингтон са намалели с 35% през 2024 г. и с още 26% през първата половина на 2025 г. Демократическата кметица Мюриел Баузър отхвърли твърденията за "кризисна ситуация", като подчерта, че насилието е на най-ниското си ниво от над три десетилетия.

Федерален контрол и военна подкрепа

Тръмп се позова на чл. 740 от Закона за самоуправление на окръг Колумбия, за да постави полицията под пряк федерален контрол. Освен това разпореди разполагането на 800 войници от Националната гвардия, като обеща "много повече, ако е необходимо". Министърът на отбраната Пийт Хегсет увери, че федералните сили ще работят "рамо до рамо" с местната полиция и ги призова "да бъдат твърди и силни".

Главният прокурор на Вашингтон Джанин Пиро, назначена на 2 август, подкрепи твърдия подход, критикувайки "прекалената мекота" на семейните съдилища към непълнолетни престъпници. "Не мога да ги арестувам. Не мога да ги обвиня. Те отиват в съда, където правят йога и изкуства и занаяти. Достатъчно. Това свършва днес", заяви тя.

Тръмп обяви и мащабно премахване на палатките на бездомни от подлези и обществени пространства, които нарече "гета". "Ще им помогнем, колкото можем, но няма да позволим столицата ни да се превърне в пустош", каза той.

Протести и критики

Докато президентът даваше пресконференция, около 200 демонстранти се събраха близо до Белия дом, за да осъдят федералната намеса. "Нищо от това, което Тръмп прави сега, не е за нашата безопасност", заяви Кейя Чатърджий, директор на организацията Free DC. Тя обвини президента в лицемерие, посочвайки подкрепата му за орязване на Medicaid, уволнения на федерални служители и депортиране на имигранти без документи. "Тръмп не се интересува от безопасността на града. Интересува го контролът", допълни тя.