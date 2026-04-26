Нокти до земята: Скритата мъка зад един от най-странните рекорди на Гинес (ВИДЕО)

Диана Армстронг (САЩ) от Минеаполис държи рекорда на Гинес за най-дългите нокти на две ръце в историята (при жените). Тя се гордее с калейдоскопични нокти с дължина от цели 1306,58 см и не ги е рязала от 1997 г., когато за ноктите ѝ се грижи нейната дъщеря Латиша, която тогава е на 16 години. Двете са много близки и след неочакваната смърт на Латиша вследствие на астматичен пристъп по време на сън, Диана се зарича никога повече да не си реже ноктите.

"Когато ги погледна, се сещам за нея. Тя щеше да се гордее с мен", казва Диана във видео за рекорда ѝ. Дълго време Армстронг не казва на никого защо е решила да не скъсява ноктите си, а когато споделя на децата си, те приемат избора ѝ да се справя със загубата на дъщеря си по неин начин. Нейният уникален маникюр сега почита паметта на детето ѝ и е свидетелство за скъпоценните моменти, които са прекарали заедно.

Брутален ритуал

Въпреки че според информациите тя не е стъпвала в салон през последните 22 години, Даяна поддържа ръцете и ноктите си в изряден вид в уюта на дома си. Грижата за ръцете ѝ е ритуал, който изисква много време и енергия, и тя го споделя с внуците си. На тях им отнема приблизително четири до пет часа и повече от 20 шишенца лак за нокти, за да боядисат всички.

С израстването на ноктите животът на Диана Армстронг става по-труден, тъй като вече не може да изпълнява някои иначе елементарни неща, като това да вдигне паднали монети от земята. Това обаче не я притеснява и носителката на рекорда е категорична, че дори да ѝ предложат 100 000 долара, тя пак няма да отреже ноктите си. И така ще запази паметта за покойната си дъщеря.

