Любопитно:

Нов шанс за живот в океана: Застрашена костенурка бе пусната на свобода след удар от лодка

04 ноември 2025, 14:06 часа 215 прочитания 0 коментара
Нов шанс за живот в океана: Застрашена костенурка бе пусната на свобода след удар от лодка

Застрашена от изчезване карета (вид морска костенурка) беше пусната отново в Атлантическия океан, почти три месеца след като е била ударена от лодка, предаде Асошиейтед прес. Възрастният женски екземпляр на име Суим Шейди е върнат в естествената му среда от плажа Джуно бийч във Флорида, който се намира северно от Палм бийч.

Д-р Хедър Барън, главен научен сътрудник и ветеринарен лекар в местен спасителен център, сподели, че подобни събития носят много радост на общността.

"Днес е прекрасен ден и не е изненадващо, че много хора дойдоха да присъстват на събитието. Мисля, че те наистина се идентифицират с това чувство на завръщане у дома, свобода и възстановяване от болест или нараняване", каза Барън.

Още: Под заплаха: Ще изчезнат ли половината видове птици и арктическите тюлени

Лечение и възстановяване

Влечугото е тежало около 122 килограма през август, когато служители на Inwater Research Group го намират изхвърлено на брега с проблеми с плаваемостта след сблъсък с лодка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Сблъсъците с лодки са много чести за морските костенурки, особено по това време на годината, защото наближава краят на размножителния сезон. През август обаче размножителният сезон е в разгара си. Много хора, които също се наслаждават на летните забавления, не виждат костенурките и неволно ги удрят", каза още Хедър Барън.

Спасителите установяват по време на прегледа на Суим Шейди, че тя носи яйца, има ограничено зрение в едното око и е анемична. Костенурката е претърпяла операция за отстраняване на откъснато парче от карапакса - горната част на черупката й, и се е възстановила с антибиотици и поддържащо лечение.

Още: Сензационно: 100-годишна застрашена костенурка стана майка за първи път

Възстановяването на Суим Шейди е спонсорирано от компания за туристическо оборудване, която е организирала конкурс за избор на име за костенурката, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Атлантически океан застрашени видове костенурка костенурки костенурки Карета информация 2025
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес