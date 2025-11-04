Нов шанс за живот в океана: Застрашена костенурка бе пусната на свобода след удар от лодка

Застрашена от изчезване карета (вид морска костенурка) беше пусната отново в Атлантическия океан, почти три месеца след като е била ударена от лодка, предаде Асошиейтед прес. Възрастният женски екземпляр на име Суим Шейди е върнат в естествената му среда от плажа Джуно бийч във Флорида, който се намира северно от Палм бийч.

Д-р Хедър Барън, главен научен сътрудник и ветеринарен лекар в местен спасителен център, сподели, че подобни събития носят много радост на общността.

"Днес е прекрасен ден и не е изненадващо, че много хора дойдоха да присъстват на събитието. Мисля, че те наистина се идентифицират с това чувство на завръщане у дома, свобода и възстановяване от болест или нараняване", каза Барън.

Endangered loggerhead sea turtle released to Atlantic Ocean from Florida beach https://t.co/Tk5s7eFGZV — WJTV 12 News (@WJTV) November 4, 2025

Още: Под заплаха: Ще изчезнат ли половината видове птици и арктическите тюлени

Лечение и възстановяване

Влечугото е тежало около 122 килограма през август, когато служители на Inwater Research Group го намират изхвърлено на брега с проблеми с плаваемостта след сблъсък с лодка.

"Сблъсъците с лодки са много чести за морските костенурки, особено по това време на годината, защото наближава краят на размножителния сезон. През август обаче размножителният сезон е в разгара си. Много хора, които също се наслаждават на летните забавления, не виждат костенурките и неволно ги удрят", каза още Хедър Барън.

Спасителите установяват по време на прегледа на Суим Шейди, че тя носи яйца, има ограничено зрение в едното око и е анемична. Костенурката е претърпяла операция за отстраняване на откъснато парче от карапакса - горната част на черупката й, и се е възстановила с антибиотици и поддържащо лечение.

Още: Сензационно: 100-годишна застрашена костенурка стана майка за първи път

Възстановяването на Суим Шейди е спонсорирано от компания за туристическо оборудване, която е организирала конкурс за избор на име за костенурката, пише БТА.