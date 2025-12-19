Компания в САЩ иска модернизация на електронната война: Поводът са самолети, каквито има и България

Американската отбранителна компания Northrop Grumman е разработила усъвършенствана система за електронна война за изтребителите F-16, с каквито разполага и България. Само че разработката не касае точно вида Block 70, а Fighting Falcon и целта е да запази един от най-широко използваните изтребители от четвърто поколение в света „смъртоносен и оцеляващ“ в съвременния бой, съобщи турската Анадолска агенция, позовавайки се на официални лица.

За какво става въпрос?

За да се справи с нарастващите заплахи, компанията промотира своя Интегриран комплект за електронна война Viper (IVEWS) - вътрешно монтирана радиочестотна система за електронна война, проектирана специално за F-16.

Системата е предназначена да противодейства на все по-сложни радарно насочвани заплахи, които действат в по-широки части от електромагнитния спектър и използват периодични или мобилни тактики.

Корпоративният вицепрезидент на компанията и регионален изпълнителен директор за Европа и Близкия изток подчерта трайната роля на самолета във въздушния бой, близката въздушна поддръжка, бойното търсене и спасяване и мисиите за стратегическо възпиране в брифинг за медиите, на който Анадолската агенция присъства виртуално.

„F-16 е работният кон на световния флот от изтребители в продължение на десетилетия“, каза Джоузеф Гуастела. „Но всяка една от тези мисии зависи от оцеляването. Ако самолетът не може да оцелее в битка с висок клас, той не може да постигне желаните резултати".

За разлика от външните системи, базирани на капсули, IVEWS е напълно интегрирана в самолета, осигурявайки 360-градусово покритие, без да се жертват оръжейните станции.

Системата е проектирана да работи паралелно с радара на F-16, което позволява на пилотите да останат в нападение, като същевременно поддържат отбранителна защита.

Компанията твърди, че системата е регистрирала над 300 полетни изпитания за електронна война и над 500 летателни часа, постигайки отчетена оперативна готовност от 99,5%.

Турция е първата чуждестранна държава, която закупи IVEWS, докато се твърди, че съюзническите държави са в различни етапи на преговори за обществени поръчки. ОЩЕ: Трите нови изтребителя Ф-16 на Словакия не могат да пристигнат заради лошо време

Самолетите F-35, F-22 и B-21

Въпреки че изтребителите от пето и шесто поколение, като F-35, F-22 и предстоящия B-21, предлагат авангардни възможности, представители на компанията подчертаха, че тези платформи се произвеждат в ограничени количества.

За разлика от това, хиляди самолети от четвърто поколение, включително повече от 2800 F-16, остават в експлоатация по целия свят и ще формират гръбнака на военновъздушните сили в продължение на десетилетия.

Джеймс Конрой, вицепрезидент на Northrop Grumman, заяви, че съвременните заплахи вече не излъчват предвидими сигнали, нито се задържат на фиксирани места. „Днешната радиочестотна среда е гъста, динамична и смъртоносна“, каза той. „Самолетите се нуждаят от непрекъсната ситуационна осведоменост и активна самозащита – едновременно". ОЩЕ: Първият договор е изпълнен: България вече има 8 изтребителя F-16 (СНИМКИ)