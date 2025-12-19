Имиграционните власти на Тръмп нарекоха "престъпник" починалия в ареста българин, отрекоха за нехуманно отношение

Американската имиграционна и митническа служба (ICE) окачестви починалия в център за обработка 56-годишен българин Ненко Ганчев като "престъпник" и "нелегален имигрант", макар че според роднините му той няма криминално минало и е бил арестуван само веднъж, преди 17 години, за шофиране под въздействието на алкохол. Освен това имиграционната служба USCIS одобрява зелената карта, за която той кандидатства, само ден след задържането му от имиграционните власти на 23 септември.

Ганчев е починал на 15 декември в имиграционния арест North Lake в Болдуин, щата Мичиган (северно от Чикаго). Смъртта му е обявена около 21:54 ч. местно време, обявиха от ICE в официална позиция. От службата посочват, че се предполага смъртта на българина да е настъпила по естествени причини. Официалната причина обаче все още се разследва.

Смъртта на Ненко Ганчев: повече въпроси, отколкото отговори

Мъжът е бил задържан от имиграционните власти по време на интервюто му за зелена карта на 23 септември, разказва пред BG VOICE съпругата му Радка Петрова, която се е омъжила за Ганчев преди 8 години. Ганчев е имал предишна заповед за депортация, която той обжалвал. Не е имал сериозно криминално минало - единствено задържане заради шофиране в нетрезво състояние през 2008 г. Той е живял в САЩ от 1995 г. - отишъл е там като студент и е останал.

Българинът бил диабетик и получавал лекарства от служителите в затвора, но не виждал опаковките. На 15 декември съпругата му била уведомена, че той е починал в ареста на ICE. Според доклада на властите вечерта на този ден Ненко Ганчев е припаднал внезапно и е починал въпреки оказаната му спешна помощ. Тялото е изпратено за аутопсия. Резултатите се очакват до дни.

Американските конгресмени Делия Рамирес (Демократическа партия, Чикаго) и Рашида Тлаиб (Демократическа партия, Детройт) излязоха със съвместно изявление, в което цитираха "многобройни оплаквания от членове на семейството и защитници относно нехуманните условия и неадекватната медицинска помощ в ареста в Болдуин". Те добавят, че е имало сигнали от други задържани, че българинът е поискал медицинска помощ, но не я е получил навреме, "за да бъде спасен животът му".

Според първоначалните доклади Ганчев е бил открит в безсъзнание на пода на килията си по време на рутинна проверка. Медицинският персонал на заведението е реагирал, започнал е сърдечно-белодробна реанимация и се е свързал с местните спешни медицински служби, твърдят от ICE. Персоналът на спешната медицинска помощ е пристигнал в заведението и е продължил да оказва помощ. След това лекар е обявил смъртта му.

Ненко Ганчев е бил арестуван като част от "Операция Мидуей Блиц" на президента Доналд Тръмп и администрацията му, която се проведе в района на Чикаго през септември. Той обаче е в списъка на 615 имигранти, за които федерален съдия разпореди освобождаване още на 15 ноември. Съдията нареди на правителството да идентифицира лицата, които отговарят на условията за освобождаване, до обяд на 21 ноември и спря процедурите по депортиране за тях до следващия работен ден след освобождаването им. Имиграционните власти обаче са обжалвали решението и затова Ненко Ганчев не е бил освободен.

Арестуван няколко пъти, но съдът отхвърля някои обвинения

Ганчев е роден на 31 октомври 1969 г. в България и е гражданин на страната.

Бил е арестуван от полицията в Чикаго за кражба на 8 октомври 1995 г., след като на 16 юни същата година е влязъл в САЩ като участник в програма за обмен J1, гласи официалната информация на имиграционната служба. Резултатът от този арест е неизвестен, казват от ICE.

Ганчев е бил арестуван отново на 3 декември 1996 г. от полицията в Чикаго - пак за кражба. На 21 януари 1997 г. Окръжният съд на Кук, Чикаго, е отхвърлил обвиненията за кражба с право на повторно разглеждане.

На 28 март 2000 г. Полицейското управление на Ривър Гроув в щата Илинойс е арестувало Ганчев за нападение и побой. На 8 август 2000 г. Окръжният съд на Кук е отхвърлил обвиненията за нападение и побой с право на повторно разглеждане.

Българинът е одобрен и получава статут на законно постоянно пребиваване в Щатите на 17 май 2005 г. от Службата за гражданство и имиграция на САЩ.

На 22 май 2008 г. Ганчев е арестуван от полицейското управление в Парк Ридж, Илинойс, за шофиране в нетрезво състояние. Решението по случая е неизвестно.

Съдебно решение за депортиране

USCIS - Службата за гражданство и имиграция - му отказва статут на законен постоянен жител (LPR) на 14 май 2009 г., а на 11 януари 2023 г. имиграционен съдия разпорежда Ганчев да бъде депортиран в България. На 23 септември 2025 г. той е арестуван от ERO-Чикаго (Операции по принудително изпълнение и отстраняване) въз основа на заповед за арест и е задържан в очакване на процедурата по експулсиране.

На 8 октомври 2025 г. е отказано преразглеждане на задържането на Ганчев, а на 17 октомври тази година той подава жалба за освобождаване под гаранция, която остава висяща до смъртта му, твърдят от ICE.

"В съответствие с политиката на ICE, ERO уведоми Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, Инспектората на DHS и Службата за професионална отговорност на ICE чрез Центъра за координация на интегритета. ERO са направили съответните консулски уведомления до Генералното консулство на България в съответствие с международните и националните закони, а генералният консул е уведомил най-близките роднини на Ганчев", посочват от имиграционната служба във връзка със смъртта на българина.

ICE изпраща официални уведомления до Конгреса, заинтересовани неправителствени организации и медиите при официално съобщение за смърт на задържан чужденец и публикува съобщение за медиите с подходящи подробности на публичния уебсайт на ICE. Изискванията на Конгреса, описани в Закона за бюджета на DHS от 2018 г., изискват ICE да публикува всички доклади относно смъртни случаи на задържани лица в рамките на 90 дни.

Нечовешко отношение или безопасна, сигурна и хуманна среда?

Службата се ангажира да гарантира, че всички задържани лица се намират в "безопасна, сигурна и хуманна среда". От момента на пристигането им и през целия им престой "се осигурява цялостна медицинска помощ", категорични са от ICE на фона на твърденията за нечовешко отношение от администрацията на Тръмп, която буквално лови имигранти, вкарва ги в центрове и ги депортира.

ICE твърди, че всички лица, задържани от службата, преминават: медицински, стоматологични и психиатрични прегледи в рамките на 12 часа от пристигането си в съответния център за задържане; пълна оценка на здравното състояние в рамките на 14 дни от постъпването в ICE или пристигането в центъра; достъп до медицински прегледи; 24-часова спешна медицинска помощ. "По време на задържането на нито един задържан чужденец не се отказва спешна медицинска помощ", пише в официалното съобщение на ICE.

Според данни на Американската асоциация на имиграционните адвокати - през тази година до края на септември са регистрирани 16 смъртни случая в центровете за задържане на възрастни имигранти в САЩ. А според законодатели числото е дори по-високо - това е 30-ата смърт в ареста на ICE през тази година, което я прави най-смъртоносната година от 2005 г. насам.

Центърът за обработка North Lake, където е починал Ганчев, е бивш частен затвор, който е бил отворен отново в средата на юни, за да приюти задържани от ICE. Обектът е с капацитет от около 1800 души. Той е собственост на частната компания GEO Group и се управлява от нея.

"С огромна тъга научихме за преждевременната смърт на г-н Ганчев, докато е бил в ареста на ICE. Това не е първият смъртен случай в имиграционния арест в Мичиган и отдавна призоваваме за реформи в арестите, за да се гарантира здравето и безопасността на членовете на нашата имигрантска общност". Това заяви Кристин Сове от Центъра за правата на имигрантите в Мичиган във връзка със смъртта на 56-годишния българин.

"Смъртта на г-н Ганчев, за съжаление, подчертава как администрацията на Тръмп влошава нечовешките условия в арестната система, която се е доказала като нехуманна по своята същност", категорична е правозащитничката, цитирана от Detroit News.

И водещият демократ в Комисията по вътрешна сигурност на Сената (горната камара на Конгреса) Гари Питърс смята, че инцидентът е част от тревожна тенденция. „Този инцидент е част от тревожния брой смъртни случаи в центровете на ICE през тази година, включително четири смъртни случая, съобщени в САЩ само днес. Ще продължа да упражнявам надзор над ICE, включително над условията в центровете за задържане в Мичиган и в цялата страна", заяви той.

Засега няма официална позиция по случая от Министерството на външните работи на България.