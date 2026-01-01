Спортните новини, които превъртяха брояча: Топ 10 на най-четеното в спорта през 2025-а!

2025 е към своя край, а годината не мина без скандали в спортен план, но пък и с изключителни успехи. Именно най-големите скандали и най-големите успехи в българския спорт предизвикаха и най-голям интерес на аудиторията. От трусовете в Българския олимпийски комитет и във федерацията по борба до невероятния подвиг на волейболните национали: тези теми бяха сред най-четените в спортната секция на Actualno.com през изминалата година. Място сред най-четените статии намериха и нашите ексклузивни спортни рубрики, което ни дава допълнителна мотивация да продължим да ви разказваме интересни, дори разтърсващи истории от българския и световен спорт. Ето и 10-те най-четени спортни статии на Actualno за 2025 година:

10. "Спал съм с повече от 1000 жени!": Най-големият измамник във футбола, който за 13 години изигра 0 мача (89 118 четения)

Започваме именно със статия от една от спортните рубрики в Actualno.com - "Окачените бутонки", посветена на позабравени футболисти от миналото. Спортният редактор на медията Джем Юмеров разказа за Карлос Енрике - футболният измамник, който за 13 години е сменил доста отбори, без да запише нито един мач. Но за сметка на това е изпитал отблизо изкушенията на живота. Защо го наричат "171" на бразилския футбол, може да четете, като последвате линка в заглавието.

9. Българска треньорка по художествена гимнастика получи доживотна забрана заради тормоз над гимнастички (90 120 четения)

Голям интерес предизвика и новината за това, че българската треньорка по художествена гимнастика Мариана Василева и дъщеря ѝ Сияна Василева са санкционирани от Дисциплинарната комисия към Международната федерация по гимнастика (FIG) заради тормоз над гимнастички. Става въпрос за психически и физически тормоз, а Мариана няма правото да бъде главен треньор доживот.

8. Българинът, който стана №1 в Европа, но бе изгонен от родината и заигра за друга държава (92 248 четения)

На осмо място по четения се нарежда още един материал от нашите спортни рубрики. Този път статията е от рубриката "По следите на забравените" с автор Дария Александрова, която разказа историята на Божин Ласков - нападател, духовник, лекар, легенда. Съдбата му прилича повече на сюжет на филм, отколкото на спортна биография.

7. "Боби Михайлов беше зависим от сина си и външни хора. Хотелът - бардак, в Бояна - Сульо и Пульо" (95 946 четения)

Сред най-четените новини бе и едно от многобройните култови изказвания на боса на Славия Венцеслав Стефанов, който този път коментира Борислав Михайлов. Той му постави оценка "Добър 4" за ръководител на БФС, като каза: "Боби вървеше много добре до един момент, в който не стана зависим. От какво и кого ли? От външни хора, от сина си. В един момент базата беше дадена на някакви приятели на сина му."

6. Пълна ТВ програма на Световното клубно първенство по футбол 2025 (105 560 четения)

2025 година предложи и първото Световно клубно първенство по футбол, което бе във формат, сходен на този на Световното за национални отбори. Той се проведе в САЩ, където се събраха някои от най-добрите клубове на планетата. Световен клубен шампион стана Челси, който победи европейския шампион ПСЖ. А Actualno.com се погрижи да предостави на читателите си подробна програма с всички мачове и информация за дати, часове и телевизионно излъчване, което очевидно се оказа полезен наръчник за мнозина фенове на футбола.

5. В САЩ, Русия и Иран се чудят на Станка Златева: "Гони олимпийски шампиони заради личностна война с Ганчев" (105 589 четения)

В топ 5 попадна и една от новините, свързани с решението на Станка Златева да отстрани олимпийските шампиони Семен Новиков и Магомед Рамазанов, защото не са българи. А това решение бе разчетено като личностна война с Гриша Ганчев. Новината достигна чак до САЩ, Русия и Иран: "Станка Златева иска да изгони Рамазанов и Новиков, които са най-добрите борци на страната в момента. Според новите правила, налагани от нея, всички натурализирани атлети трябва да говорят на български език. Но дали това не е реваншизъм към местния бизнесмен Гриша Ганчев", гласи част от коментар по водеща телевизия в Иран.

4. "Изгавриха се с мен и успехите ми. Ако сложа всичките си медали на вратовете им, ще се удавят" (120 332 четения)

И продължаваме с темата "Станка Златева" с един от най-силните коментари на легендарната състезателка, която има 6 световни титли, 5 европейски титли и 2 сребърни медала от олимпийски игри. "При толкова медали, които съм донесла за България, се изгавриха с мен и с моите медали, защото ако ги сложа на някой на врата, ще се удавят", заяви Златева в изявление, което придоби огромна популярност.

3. Пратиха Кубрат Пулев в девета глуха в битката за световната титла срещу Мурат Гасиев (163 463 четения)

В топ 3 на най-четените новини за 2025 година влезе и информацията за това, че Кубрат Пулев влиза като аутсайдер при защитата на световната си титла срещу Мурат Гасиев. Кобрата трябваше да се боксира срещу 12 години по-млад боксьор от Русия, като го превъзхождаше по килограми, а и по опит, но една грешка в шестия рунд позволи на Гасиев да го нокаутира. Така прогнозите на букмейкърите се оправдаха, като Гасиев действително стигна до победата в мача срещу Пулев, за да вземе регулярната световна титла на WBA.

2. Олимпийският шампион на България, който наследи 500 млн. долара от американски милиардер (175 317 четения)

Втората най-четена статия за 2025 година е от рубриката ни "Парите в спорта" - и отново с автор Дария Александрова, която разказа изключително интересната история на олимпийския шампион Валентин Йорданов и връзката му с Джон Дюпон - име от една от най-влиятелните фамилии в САЩ. Как Йорданов наследи 500 милиона долара от американския милиардер, може да прочетете в статията.

1. Отнеха наградата на Алекс Николов, която заслужаваше най-много от всички на Световното (223 691 четения)

Най-четената статия за целия сайт (не само спорт) на Actualno.com за 2025 година очаквано е свързана и с най-големия български спортен успех за годината - второто място на националите по волейбол на Световното във Филипините. Новината обаче бе за това, че Александър Николов, който бе най-добър реализатор и най-добър посрещач на турнира, не бе избран за най-полезен играч в надпреварата. Алекс определено изпъкваше на турнира във Филипините, като сензационно изведе България до големия финал, но в крайна сметка наградата отиде за играч от отбора на световния шампион Италия.