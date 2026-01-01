Асен Василев: Първата голяма задача за 2026 г. е да направим честни и свободни избори

За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Първи януари 2026 г. е началото на една епоха. Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света.

Това заяви във видеобръщение във фейсбук председателят на „Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев.

Според него за да станем равноправни на другите европейски народи, трябва да свършим още доста работа.

"Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства - това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва да изградим заедно", изброи Василев.

Свободни избори без страх

"Много хора ще ви кажат, че това е утопия, че е невъзможно, че България е малка и има нужда от голям брат. Това са същите тези хора, които вече 20 години ни обясняват как всички са маскари, как от нас нищо не зависи, как няма смисъл, как България е прекалено малка и бедна, докато в същото време ограбваха хората, ограбваха бизнесите, управляваха със страх и изгониха над 1 милион българи зад граница. Най хубавото на 2025 година е, че българското общество им каза - стига", заяви Василев.

Той е на мнение, че първата голяма задача за 2026 г. е да направим честни и свободни избори без страх.

"Избори, в които хората са свободни да гласуват, без да се страхуват, че ще бъдат уволнени, че някой ще им открадне бизнеса, без да се страхуват, че ще ги оставят без социални помощи или без дърва за огрев", заяви още лидерът на ПП, цитиран от БТА.

"Всичко е невъзможно, докато не го направим заедно", завърши Асен Василев.