От днес в 9 столични района отоплениета на твърдо гориво е забранено

Столичната община припомня, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за 9 столични района, като забраната за отопление на твърдо гориво обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица".

Мярката е приета с решение на Столичния общински съвет през 2022 г. и е насочена към сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа.

От 2029 г. НЕЗ за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.

Още: В Новогодишната нощ: Разписание на метрото и градския транспорт в София

Кампания за подмяна на отоплителните уреди

За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди, като вече са подкрепени над 11 000 домакинства.

Към настоящия момент са подкрепени общо 11 127 домакинства по двата приключили проекта – LIFE IP CLEAN AIR (3 195 домакинства) и проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (7 932 домакинства). В рамките на тези проекти са доставени и монтирани над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Продължава набирането на предварителни заявления по новия проект „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“, по който вече над 4 500 домакинства са заявили намерение за участие. Целта на проекта е да подкрепи до 10 000 домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като бъдат доставени и монтирани близо 16 800 нови отоплителни устройства.

Източник: БГНЕС

Още: В Новогодишната нощ: Разписание на метрото и градския транспорт в София

Проектът предлага значително разширен набор от възможности за безплатна подмяна. Например термопомпи – включително термопомпи „въздух-въздух“ (климатици), „въздухвода“ и „вода-вода“, екологични уреди на пелети, допълнителни подобрения (Домакинствата, които изберат пелетен котел или термопомпа (вода-вода, земя-вода или въздух-вода), могат да получат и закупуване и монтаж на радиатори), както и пилотната възможност за изграждане на фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено потребление за домакинства в еднофамилни къщи, получаващи енергийни помощи и избрали електрическо отопление (климатици).

Най-значимият замърсител на въздуха в столицата

От Столична община напомнят, че оплението на дърва и въглища остава най-значимият замърсител на въздуха в столицата. 56% от общото замърсяване се дължи именно на него, като през студените месеци до 80% от регистрираните превишения на фини прахови частици (ФПЧ) са пряко свързани с горенето на твърдо гориво.

Контролът на всички потенциални замърсители се осъществява от мобилните екипи на Столичния инспекторат, подпомагани от дирекция "Аварийна помощ и превенция" и СДВР. Екипите извършват регулярни обходи и реагират на сигнали на граждани.

Още: Въпреки трудностите, успешна година за район “Изгрев”: Говори кметът д-р Делян Георгиев (ВИДЕО)

Санкциите за нарушителите на забраната за битово отопление на твърдо гориво са в размер от 50 до 500 лв. и се налагат съгласно чл. 41а и чл. 41б от Закона за чистота на атмосферния въздух.