От нас зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава

Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни.

Това написа в свое новогодишно приветствие съпредседателят на Движение "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна — гордо изправена, наравно с европейските ни партньори", заяви още той.

Година на решаващи избори

Според него пред нас е година на решаващи избори. "От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава — с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието", коментира още Мирчев.

Той е на мнение, че е нужно да дадем отпор на опитите да ни разделят, да ни обезсърчат, да ни убедят, че „нищо не зависи от нас“. "Зависи. И зависи повече от всякога", допълни той.

"Честита 2026 година! Няма да е лесна, но вярвам, че може да бъде годината на истинския обрат — годината, в която вдигаме бариерите пред развитието на България и подреждаме страната така, както я заслужаваме", завърши обръщението си Мирчев.

