Любопитно:

Пътуването в Гърция поскъпва: По-високи пътни такси от 1 януари

01 януари 2026, 09:02 часа 401 прочитания 0 коментара
Пътуването в Гърция поскъпва: По-високи пътни такси от 1 януари

Пътуването в Гърция ще струва по-скъпо от днес. От 1 януари в южната ни съседка се вдигат пътните такси на магистралите, включително и на важната за българските шофьори "Егнатия Одос", която минава през северната част на страната.

Това се случва след като магистралата беше отдадена на концесия. Новите такси са част от сключените с концесионера договори за поддръжка и развитие.

Промените:

Още: Трафикът за празниците в цифри: АПИ с мерки и важен призив към шофьорите

  • ► На пункта след граничния преход Кулата–Промахон таксата за леки автомобили е увеличена от 1,90 € на 2,35 €;
  • ► За мотоциклети и триколки новата такса става 1,65 €, вместо досегашните 1,30 €;
  • ► Таксите за камиони, автобуси и други превозни средства с по-малко от четири оси са повишени от 4,80 € на 5,95 €;
  • ► За крупни товарни автомобили с четири или повече оси цената е увеличена от 6,70 € на 8,30 €;

На други участъци таксите също са променени, предаде Дарик.

Източник: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На пътя Серес – Солун, в района на Лагада, таксите ще бъдат:

  • ► за мотоциклети и триколки – 0,25 евро;
  • ► за леки автомобили – 0,35 евро;
  • ► за камиони и автобуси с по-малко от четири оси – 0,90 евро;
  • ► за камиони и превозни средства с четири и повече оси – 1,30 евро.

Още: Гръцките фермери и коледните пътувания: Ето график на протестите

В района на Аспровалта новите тарифи са:

  • ► за двуколесни превозни средства и триколки – 0,95 евро;
  • ► за леки автомобили – 1,40 евро;
  • ► за камиони и автобуси – 3,50 евро;
  • ► за камиони с повече от четири оси – 4,90 евро.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Гърция пътуване пътни такси
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес