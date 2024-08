Обама май намекна, че мъжкото достойнство на Тръмп е късичко (ВИДЕО)

Изкаралият два мандата начело на САЩ експрезидент Барак Обама крайно завоалирано намекна, че кандидатът на републиканците за нов мандат в Белия дом Доналд Тръмп доста мисли за дължината на мъжкото си достойнство.

Обама направи многозначителен жест, докато обясняваше как гласоподаватели в САЩ си задават въпроса кой ще помисли за тях и уточни, че Доналд Тръмп "сигурно" не страда от безсъние по темата. Той е 78-годишен милиардер, който не е спрял да се оплаква за своите проблеми, откакто през 2015 година обяви кандидатурата си за президент на САЩ, изкачвайки се на златен ескалатор в Trump Tower. "Тази странна обсесия с размера на тълпите - продължава и продължава". Всичко това Обама каза на конференцията на демократите, която тече тази седмица (19 – 25 август).

Докато говореше именно за проблемите на избирателите и "размера на тълпите", Обама направи характерен жест с ръка, означаващ буквално думичката "малко".

Obama hinted that Trump is concerned about the size of his "manhood"



At the Democratic convention in Chicago, former US President Barack Obama scorned Donald Trump's affection for "childish nicknames," "crazy conspiracy theories" and "this weird obsession with the size of… pic.twitter.com/3rd4GOttyR