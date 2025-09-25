Обвиниха бащата на Илон Мъск в сексуално насилие над собствените му деца

Бащата на Илон Мъск, Ерол, е обвинен в сексуално малтретиране на пет от своите деца и доведени деца в Южна Африка, родната му страна и настоящо местожителство, както и в Калифорния. Това сочи разследване на "The New York Times", базирано на доклади от властите и интервюта с членове на семейството. Изданието твърди, че това означава, че магнатът, който не фигурира сред имената на малтретираните потомци, понастоящем няма отношения с баща си.

Ерол Мъск е на 79 години и не е осъден след три полицейски разследвания.

"The New York Times" обяснява, че членове на семейството са помолили Илон Мъск за помощ. Вестникът не е успял да потвърди дали най-богатият човек в света според "Forbes" се е намесил директно, но разкрива, че той редовно изпраща пари на някои роднини.

Ерол Мъск отрича обвиненията

Американското медийно издание е разговаряло с Ерол Мъск и той е отрекъл всякакво насилие над деца. Бащата на магната е нарекъл докладите неверни и е отбелязал, че всички се опитват да се облагодетелстват от богатството на Илон.

Ерол Мъск е бил женен три пъти и има девет биологични и доведени деца от трите си партньорки. Бащата на предприемача е обвинен за първи път през 1993 г. от една от четиригодишните си доведени дъщери, която е съобщила за докосвания. Освен това по-късно той е имал деца с нея: две деца според него и едно според нея.

Ерол винаги е отричал тези обвинения, както и пред "The New York Times", че е малтретирал първата си съпруга, майката на Илон Мъск, Мей Мъск. Това е нещо, което тя е потвърдила в мемоарите си. Американският вестник описва в разследването си изключително сложна семейна ситуация, с явни различия, наркотици, психични проблеми и обвинения в малтретиране, потвърдени след преглед на полицейските досиета, пише "Marca".

През месец май тази година Ерол Мъск призна, че в края на 90-те години се е наложило да убие трима души, за да защити дъщеря си.

