Войната в Украйна:

Обвиниха бащата на Илон Мъск в сексуално насилие над собствените му деца

25 септември 2025, 07:48 часа 437 прочитания 0 коментара
Обвиниха бащата на Илон Мъск в сексуално насилие над собствените му деца

Бащата на Илон Мъск, Ерол, е обвинен в сексуално малтретиране на пет от своите деца и доведени деца в Южна Африка, родната му страна и настоящо местожителство, както и в Калифорния. Това сочи разследване на "The New York Times", базирано на доклади от властите и интервюта с членове на семейството. Изданието твърди, че това означава, че магнатът, който не фигурира сред имената на малтретираните потомци, понастоящем няма отношения с баща си.

Още: На погребението на Чарли Кърк: Мъск разговаря с Тръмп (ВИДЕО)

Ерол Мъск е на 79 години и не е осъден след три полицейски разследвания.

"The New York Times" обяснява, че членове на семейството са помолили Илон Мъск за помощ. Вестникът не е успял да потвърди дали най-богатият човек в света според "Forbes" се е намесил директно, но разкрива, че той редовно изпраща пари на някои роднини.

Ерол Мъск отрича обвиненията

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Errol Musk/Instagram

Американското медийно издание е разговаряло с Ерол Мъск и той е отрекъл всякакво насилие над деца. Бащата на магната е нарекъл докладите неверни и е отбелязал, че всички се опитват да се облагодетелстват от богатството на Илон.

Още: Самостоятелен град, независим от Земята: Илон Мъск разкри идеята си за Марс (ВИДЕО)

Ерол Мъск е бил женен три пъти и има девет биологични и доведени деца от трите си партньорки. Бащата на предприемача е обвинен за първи път през 1993 г. от една от четиригодишните си доведени дъщери, която е съобщила за докосвания. Освен това по-късно той е имал деца с нея: две деца според него и едно според нея.

Ерол винаги е отричал тези обвинения, както и пред "The New York Times", че е малтретирал първата си съпруга, майката на Илон Мъск, Мей Мъск. Това е нещо, което тя е потвърдила в мемоарите си. Американският вестник описва в разследването си изключително сложна семейна ситуация, с явни различия, наркотици, психични проблеми и обвинения в малтретиране, потвърдени след преглед на полицейските досиета, пише "Marca".

През месец май тази година Ерол Мъск призна, че в края на 90-те години се е наложило да убие трима души, за да защити дъщеря си.

Още: Мъск: Платформата Х е глобалният градски площад

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
обвинение Илон Мъск сексуално посегателство Ерол Мъск
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес