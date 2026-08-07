Пентагонът публикува нови файлове за наличието на НЛО (ВИДЕО)

Пентагонът публикува в петък нова порция документи и изображения, свързани с НЛО, известни още като неидентифицирани въздушни явления (UAP). Това е петото разкриване на информация през последните месеци за мистериозните обекти, информира CBS.
FIFTH UFO DROP 🛸 https://t.co/kWE5tvdY9H— The White House (@WhiteHouse) August 7, 2026
DOW-UAP-PR134 | UNRESOLVED UAP REPORT, MIDDLE EAST, 2025 pic.twitter.com/yjtnvOjEms
Новите 41 файла, публикувани на специалния сайт на Пентагона за НЛО, включват различни документи, изображения и видеозаписи. Материалите са предоставени от Пентагона, ФБР, ЦРУ, Държавния департамент и Изпълнителната служба на президента. Най-старият документ датира от 1950 г., а най-новите материали са от тази година.
🚨 The latest UFO files just dropped, featuring astonishing infrared footage of a mysterious black sphere UAP slowly drifting through the sky.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026
Captured from a military platform in 2023.
The sensor locks on, zooms in, and this thing just floats there like it owns the place.… pic.twitter.com/dyfpgceDvS
Това е петата порция файлове, публикувана, след като по-рано тази година президентът Доналд Тръмп разпореди информацията да бъде направена публично достояние с изпълнителна заповед.