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Пентагонът публикува нови файлове за наличието на НЛО (ВИДЕО)

07 август 2026, 19:10 часа 1802 прочитания 0 коментара
Снимка: Pete Linforth / Pixabay
Пентагонът публикува нови файлове за наличието на НЛО (ВИДЕО)

Пентагонът публикува в петък нова порция документи и изображения, свързани с НЛО, известни още като неидентифицирани въздушни явления (UAP). Това е петото разкриване на информация през последните месеци за мистериозните обекти, информира CBS.

Новите 41 файла, публикувани на специалния сайт на Пентагона за НЛО, включват различни документи, изображения и видеозаписи. Материалите са предоставени от Пентагона, ФБР, ЦРУ, Държавния департамент и Изпълнителната служба на президента. Най-старият документ датира от 1950 г., а най-новите материали са от тази година.

Това е петата порция файлове, публикувана, след като по-рано тази година президентът Доналд Тръмп разпореди информацията да бъде направена публично достояние с изпълнителна заповед.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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