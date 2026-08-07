Започнаха разговорите между властта и опозицията за бъдещето на Венецуела

Преговорите между временното правителство на Венецуела и представители на опозицията започнаха в четвъртък следобед с почти седмица закъснение, предаде Ройтерс. Участниците в диалога трябва да решат въпроси около преустройството на политическата система на страната преди евентуални избори, пише БТА. Още: САЩ свалиха санкциите срещу временния президент на Венецуела

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Делегацията на временното правителство е оглавявана от Хорхе Родригес, брат на временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Хорхе Родригес е председател на парламента и освен това има дългогодишен опит като участник преговори със САЩ и с опозицията.

Начело на делегацията на опозиционната фракция е живеещата в изгнание Динора Фигера, която през 2015 г. оглави на спечелилата парламентарните избори коалиция "Кръгла маса на демократичното единство". САЩ смятат, че това е последния демократично избран законодателен орган на Венецуела.

Фигера, която живее в Испания, пристигна в четвъртък на международното летище "Генерал Хосе Антонио Ансоатеги", придружавана от бивши депутати.

Лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, най-известната венецуелска опозиционна фигура, не участва в диалога. Мачадо заяви, че няма да възпрепятства усилията за постигане на напредък в преговорите.

Държавният департамент на САЩ приветства началото на консултациите.

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