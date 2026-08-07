Тръмп за малко да умре (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп се размина на косъм от трагедия във въздуха, при която да загуби живота си. Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта в САЩ съобщиха за случай на търговски самолет, пълен с пътници, който се е приближил опасно близо до военния хеликоптер, превозващ президента Доналд Тръмп. По случая се води разследване.

Хеликоптерът Marine One излетял от летище Ellipse, южно от Белия дом, във вторник следобед, но въздушният трафик на близкото национално летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон продължил няколко минути след това, сочи преглед на CNN на аудиозаписа от контрола на въздушното движение, заснет от ATC.com.

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Самолетите обикновено спират на летището, разположено на около 3 мили от Белия дом, когато президентът излита.

„Въз основа на нашия предварителен преглед на безопасността е имало моментно приближаване, след което самолетите са продължили да се отдалечават един от друг“, се казва в изявление на FAA (разстоянието при сближаването е било само 1,5 километра, а това във въздуха е много малко). „Продължаваме да разглеждаме инцидента и ще предприемем всички подходящи коригиращи действия въз основа на нашите констатации.“

NTSB също обяви в сряда, че започва разследване на случая.

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Инцидентът

Наблюдава се нарастващ контрол върху изключително пренаселеното въздушно пространство около Националното летище „Рейгън“ след сблъсъка миналата година между хеликоптер „Блекхоук“ на американската армия и регионален самолет на „Американ Еърлайнс“, при който загинаха всички 67 души на борда.

След тази катастрофа FAA наложи строги ограничения на хеликоптерите, опериращи в близост до летището.

Преглед на аудиозаписа от контрола на въздушното движение показва, че пилотите на Marine One са съобщили на диспечер на кулата на Reagan National поне 3 пъти, че се готвят за излитане. Диспечерът изглежда не е потвърдил информацията и движението на летището е продължило.

След това диспечърът е предупредил за регионален самолет, който излита. Пилотите съобщили, че са видели самолета и са задържали позицията си, преди да отлетят до съвместната база Андрюс, Мериленд, където Тръмп се качи на полет на Air Force One за Лос Анджелис.

В крайна сметка и двата самолета са кацнали безопасно.