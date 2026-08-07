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Тръмп ограничава "родилния туризъм" в САЩ

07 август 2026, 6:23 часа 1083 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп ограничава "родилния туризъм" в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа два указа за ограничаване на гражданството по рождение, въпреки че американският Върховният съд отхвърли предишния му опит и го обяви за противоконституционен, предава Ройтерс. Мярката е част от политиката на Тръмп за ограничаване на имиграцията и е насочена особено към т.нар. "родилен туризъм", при който бъдещи майки пътуват до САЩ, за да може децата им да се родят там и така да получат американско гражданство, пише БТА. Още: Тръмп обяви защо иска да сключи споразумение с Иран, прави се на жалостив

"С подписването на указа тази практика на родилен туризъм е забранена", заяви съветникът на Белия дом Стивън Милър.

Причината

Според длъжностни лица в администрацията, новите укази целят да заобиколят решението на Върховния съд на САЩ от 30 юни, като преосмислят изключенията за гражданство по рождение и разширяват категорията за деца, които нямат право на такова. Ограниченията обхващат и деца на служители на чужди правителства и на лица, определени като "вражески чужденци". Биха могли да засегнат и родените на определени територии в страната, ако Конгресът приеме закон за прекратяване на автоматичното гражданство там.

Указите вероятно ще бъдат оспорени в съда. Правозащитни организации също ги определиха като опит да бъде заобиколено решението на Върховния съд, а Американският съюз за защита на гражданските свободи предвижда, че няма да бъдат приети.

В четвъртък Тръмп описа решението на Върховния съд от 30 юни, с 6 гласа 'против' и 3 гласа 'за' като "злощастно". По думите му има хора, които са превърнали родилния туризъм в "бизнес", а клиентите им дефакто закупуват гражданства. Държавният глава настоя, че няма да допусне това да се случва.

14-ата поправка в Конституция на САЩ е приета през 1868 г. Общоприетият прочит на текста ѝ гарантира гражданство на почти всеки, роден на територията на САЩ, с малки изключения. Според анализ на Центъра за имиграционни изследвания във Вашингтон от 2020 г. около 20 000-25 000 майки практикуват родилен туризъм всяка година. За сравнение през 2025 г. в страната са родени 3,6 млн. души.

Тръмп твърди, че поправката в конституцията е била направена с различна цел, в контекста на края на Гражданската война в щатите. "Това беше за бебетата на робите, а какво се случва сега?", добави той.

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Няма официални данни, които да отчитат броя на чужденците, които идват в САЩ с изричната цел да родят и да получат гражданство за децата си. Не се знае и какви разходи поражда родилният туризъм за данъкоплатците.

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Доналд Тръмп САЩ Белия дом
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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