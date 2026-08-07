С огромна подкрепа: Сенатът на САЩ прие законопроекта "Греъм", считан за "ядрено търговско оръжие" срещу Путин (ВИДЕО)

Сенатът на Конгреса на САЩ прие с огромно мнозинство пакет от нови санкции срещу Русия, предадоха световните агенции. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против – 11. Законопроектът бе подготвен от покойния вече сенатор Линдзи Греъм. Сега текстът трябва да бъде гласуван в Камарата на представителите на Конгреса, но заради лятната ваканция на конгресмените това може да стане едва в началото на септември. Ако и те го одобрят, документът ще отиде за подпис при президента Доналд Тръмп.

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Какво предвижда законопроектът „Греъм“?

Законопроектът би позволил на Тръмп да наложи високи мита върху страни, които продължават да купуват руски петрол, газ и уран, увеличавайки натиска върху Москва заради войната в Украйна. Санкциите срещу Русия предвиждат космическите 500% мита за държавите, които купуват руски нефт и газ. Така се цели спирането на износа на енергийни ресурси от страна на Русия, тъй като това е основният източник на средства за финансиране на войната на Путин срещу Киев. В изготвянето на законопроекта участваха общо 85 сенатори. Още след смъртта му, лидери на Сената от двете партии заявиха, че приемането на законопроекта би почело наследството на Греъм, като законодателите сега работят по финалните стъпки преди гласуване в Сената, предава CNN.

„Путин може да бъде спрян само с действия“

Преди гласуването лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че Путин може да бъде спрян само с действия, а не със слова. „Новото законодателство трябва да изпрати на Москва ясно послание, че САЩ са готови да подкрепят Украйна колкото е необходимо. Бандити като Путин не се интересуват от това, което казваме, а само от това, което правим. Можете да го спрете само с действия, не със слова“, каза Шумър.

“Putin can only be stopped with actions, not words” — Schumer



Senate Democratic leader Chuck Schumer, speaking during the debate on Graham’s “hellish sanctions,” said the new legislation should send Moscow a clear message that the US is ready to support Ukraine for as long as it… pic.twitter.com/2s5N3bAywA — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

Той също така цитира предупрежденията на американската разузнавателна общност, че Путин може да се опита да нападне страна от НАТО, за да изпита решимостта на Запада, и обвини Тръмп, че се опитва да „умилостиви руснаците“.

Смъртта на Линдзи Греъм

Един от най-близките съюзници на президента Доналд Тръмп, той почина внезапно на 12 юли 2026 г. Буквално малко над денонощие преди смъртта си, 71-годишният сенатор Греъм посети Украйна, като се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев и също така посети производствената база на компанията SkyFall, където разгледа тежките бомбардировъчни дронове Vampire, дроновете Shrike FPV в няколко варианта и прехващачите P1-SUN. Сенаторът заяви, че САЩ биха допуснали голяма грешка, ако не си сътрудничат с Украйна в областта на дроновете.

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