И за Украйна казваше така: Тръмп твърди, че войната в Иран ще свърши "много скоро"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква войната с Иран да приключи "доста скоро", предаде Ройтерс. Той обаче призна, че запасите на американската армия от някои видове боеприпаси са ограничени. "Мисля, че ще приключи съвсем скоро. Не мисля, че могат да продължат още дълго", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, визирайки Иран. Още: Тръмп и военният му министър се скарали за ракетите срещу Иран - оказало се, че такива вече няма
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 6, 2026
I think the war will end pretty soon. I don't think they can go much longer. pic.twitter.com/CYfE3EoLmM
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) August 6, 2026
I'm involved in the negotiations with Iran. We are doing fine.
A deal could be soon. pic.twitter.com/qo4g2tX0YI
Съвсем скоро, но кога?
По-рано медиите съобщиха, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от ракети с голям обсег и висока точност по време на продължилата пет месеца война с Иран. Първоначално държавния глава категорично отрече това да е истина в публикация в социалната мрежа Truth Social. По-късно обаче, в отговор на въпрос относно състоянието на запасите от боеприпаси, Тръмп заяви, че САЩ разполагат с почти неограничени количества от някои оръжия, но призна, че наличността на други такива е по-ограничена.
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Trump:— Clash Report (@clashreport) August 6, 2026
We have certain types of munitions that are very powerful that we have an unlimited supply of.
We have others where it's a little bit tighter, and we are getting them in on a daily basis. pic.twitter.com/1e9AdrfKGJ
"Разполагаме с неограничени, практически неограничени запаси от определени видове боеприпаси, които са много мощни. При други обаче наличието е малко по-малко", заяви той.
По думите му американските оръжейни компании изграждат допълнителни производствени мощности, включително за ракетите "Пейтриът" и "Томахоук".
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