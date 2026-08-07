Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

И за Украйна казваше така: Тръмп твърди, че войната в Иран ще свърши "много скоро"

07 август 2026, 6:14 часа 1308 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
И за Украйна казваше така: Тръмп твърди, че войната в Иран ще свърши "много скоро"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква войната с Иран да приключи "доста скоро", предаде Ройтерс. Той обаче призна, че запасите на американската армия от някои видове боеприпаси са ограничени. "Мисля, че ще приключи съвсем скоро. Не мисля, че могат да продължат още дълго", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, визирайки Иран. Още: Тръмп и военният му министър се скарали за ракетите срещу Иран - оказало се, че такива вече няма

Съвсем скоро, но кога?

По-рано медиите съобщиха, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от ракети с голям обсег и висока точност по време на продължилата пет месеца война с Иран. Първоначално държавния глава категорично отрече това да е истина в публикация в социалната мрежа Truth Social. По-късно обаче, в отговор на въпрос относно състоянието на запасите от боеприпаси, Тръмп заяви, че САЩ разполагат с почти неограничени количества от някои оръжия, но призна, че наличността на други такива е по-ограничена.

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"Разполагаме с неограничени, практически неограничени запаси от определени видове боеприпаси, които са много мощни. При други обаче наличието е малко по-малко", заяви той.

По думите му американските оръжейни компании изграждат допълнителни производствени мощности, включително за ракетите "Пейтриът" и "Томахоук".

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Доналд Тръмп Иран САЩ война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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