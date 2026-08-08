Не дадоха на Тръмп да си построи балната зала в Белия дом, той: Национален позор!

Федерален апелативен съд на Съединените щати разпореди на администрацията на президента Доналд Тръмп да спре строителството на бална зала на стойност 400 милиона долара на мястото на разрушеното Източно крило на Белия дом. Това се счита за сериозен удар срещу републиканския лидер в дело, изпитало авторитета му като държавен глава.

Тръмп определи снощи като "национален позор" съдебното решение да бъде спряно строителството по негов проект на балната зала, предаде Франс прес.

Апелативен съд постанови, че Тръмп не може да построи спорната си бална зала в Белия дом без одобрението на Конгреса на САЩ, информира по-рано ДПА.

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"Това решение, взето, когато голяма част от работата вече е завършена, е заплаха за националната сигурност на най-високо ниво. То е и национален позор“, написа държавният глава на САЩ в своята социална платформа Трут соушъл, предаде БТА.

"Всеки президент е временен наемател, а не собственик на Белия дом. Той не може да го промени коренно без одобрението на Конгреса", постанови съдът във Вашингтон.

Решението беше взето с два гласа срещу един. Очаква се Белият дом да обжалва пред Върховния съд.

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