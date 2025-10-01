Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци: Анализ на журналист

Журналистът Петър Карабоев заяви, че най-общо планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Ивицата Газа е много общи приказки и принципи. „Това не е план за мир, а рамка за преговори. В Близкия изток преговорите са страхотно блато и няма как да стане с плаващи пясъци. Изненадващо Доналд Тръмп застана с половин уста зад идеята за Палестинска държава и обяви или се приема мир в Газа, или Бенямин Нетаняху сам да се оправя“, коментира Карабоев пред bTV.

Още: "Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Ще изчезне ли "Хамас"?

Още: Кои държави подкрепиха плана на Тръмп за Газа: Ето какво предвижда той

Според него с плана на Тръмп за Газа се предвижда разформироване и ликвидиране на „Хамас“. „Всяка подобна организация има едно ново твърдо ядро и последователи по една или друга причина. Това означава практически ликвидирането и разпускането на „Хамас“, ще му дадат коридор да излезе и няма да е законно да ги обстрелват“, обясни Петър Карабоев.

Той е на мнение, че ситуацията в Газа продължава да бъде драматична. „Тази офанзива срещу Газа досега са убити по-малко от 200 хора на „Хамас“, но са разрушени и сгради. Това е доста зловещ баланс за това, което очаква хората в Газа и адът, в който живеят. В България не се говори какво мислят самите израелци за ситуацията“, допълни журналистът.

Още: Стана ясно условието на Хамас, при което ще приемат предложението за примирие с Израел