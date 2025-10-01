Войната в Украйна:

Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци: Анализ на журналист

01 октомври 2025, 08:00 часа 263 прочитания 0 коментара
Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци: Анализ на журналист

Журналистът Петър Карабоев заяви, че най-общо планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Ивицата Газа е много общи приказки и принципи. „Това не е план за мир, а рамка за преговори. В Близкия изток преговорите са страхотно блато и няма как да стане с плаващи пясъци. Изненадващо Доналд Тръмп застана с половин уста зад идеята за Палестинска държава и обяви или се приема мир в Газа, или Бенямин Нетаняху сам да се оправя“, коментира Карабоев пред bTV.

Още: "Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Ще изчезне ли "Хамас"?

Още: Кои държави подкрепиха плана на Тръмп за Газа: Ето какво предвижда той

Според него с плана на Тръмп за Газа се предвижда разформироване и ликвидиране на „Хамас“. „Всяка подобна организация има едно ново твърдо ядро и последователи по една или друга причина. Това означава практически ликвидирането и разпускането на „Хамас“, ще му дадат коридор да излезе и няма да е законно да ги обстрелват“, обясни Петър Карабоев.

Той е на мнение, че ситуацията в Газа продължава да бъде драматична. „Тази офанзива срещу Газа досега са убити по-малко от 200 хора на „Хамас“, но са разрушени и сгради. Това е доста зловещ баланс за това, което очаква хората в Газа и адът, в който живеят. В България не се говори какво мислят самите израелци за ситуацията“, допълни журналистът.

Още: Стана ясно условието на Хамас, при което ще приемат предложението за примирие с Израел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа Хамас война Израел мирен план Газа
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес