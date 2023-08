Пластмаса пламна в американски завод, населението е в опасност (ВИДЕА)

Пожарът в съоръжението за рециклиране на пластмаса е в Албакърки. На място работят екипи на пожарната.

Няма данни за пострадали, но местните власти са издали здравно предупреждение, тъй като горят пластмаси, а димът съдържа опасни химикали, замърсяващи въздуха.

A Massive #fire has broken out at a plastic warehouse recycling industrial plant in #Albuquerque, #NewMexico



Currently firefighters are responding to a massive two alarm fire that has broken out at a plastic recycling #warehouse industrial plant in Albuquerque New #Mexico pic.twitter.com/aPdW0gb7wY