Полицията издирва заподозрян за стрелбата в метрото на Ню Йорк

Според CNN служителите на реда са успели да открият автомобила с аризонски номера, а на мястото на инцидента работят сапьори. По-рано беше съобщено, че полицията издирва микробуса на фирмата за камиони U-Haul, използван от заподозрения. Медията също така подчерта, че на мястото на стрелбата е намерена кредитна карта, използвана за резервацията на камиона. Това, според телевизионния оператор, е позволило на органите на реда да идентифицират заподозрения.

От CNN обявиха, че полицията издирва Франк Джеймс, който е наел микробуса. Все още не е ясно дали именно той е заподозрян за кървавата атака или е издирван само като свидетел.

This is Frank James. He is a person of interest in the shooting that took place on the N train in Brooklyn Tuesday morning. Anyone with information on his whereabouts is asked to call @NYPDTips at 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/vSYb5UIu2k