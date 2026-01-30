"Психопат" от сериала "Breaking Bad" призова за революция срещу Доналд Тръмп

Сред знаменитостите, които се изказаха срещу администрацията на Доналд Тръмп и операциите на ICE в Минеаполис, актьорът Джанкарло Еспозито посочи, че е време да започне революция за отстраняване на президента на Съединените щати. Присъстващ на червения килим на "The Only Living Pickpocket in New York", който имаше премиера на филмовия фестивал "Сънданс", "психопатът" от "Breaking Bad" говори пред "Variety" и беше много критичен към масовите депортации и прекомерната употреба на насилие в Минесота.

Според него Тръмп подклажда "гражданска война" с действията си. Поради тази причина, според него, контекстът е подходящ за мобилизиране на обществото, за да го отстрани насилствено от Белия дом. "Трябва да им се противопоставим. Те не могат да ни унищожат всички. Ако всички се съберат пред вратата на Путин, или на иранците, или на Вашингтон, те ще убият 500 или 50 милиона, или колкото и да е, но останалите от нас ще оцелеят в един нов свят", казва Джанкарло Еспозито.

На цената на много човешки животи, Еспозито счита, че революцията е жертва, която си заслужава да се направи в този момент. Той също така упрекна действията, предприети от агентите на ICE срещу населението, като постави тяхната честност в зависимост от използваната бруталност.

Джанкарло Еспозито, противоположността на героя му в "Мегалополис"

В много критикувания филм на Франсис Форд Копола актьорът играе ролята на Цицерон, кметът на Ню Йорк, който отказва да приеме прогреса и модерността. Визията на героя е класическа, приемаща социалното неравенство и упадъка като част от еволюцията. Длъжностното лице, което Еспозито играе, е в пълна опозиция на гражданина, който е в действителност и призовава за революция срещу Тръмп.

Не е изненадващо, че той е против Тръмп. В някои случаи актьорът е заявявал, че въпреки славата си, се чувства като един от хората, защото е човек от народа. Син на италиански баща и чернокожа майка, той не забравя, че е живял в бедност, след като баща му го е изоставил, и затова познава страната на обществото, която страда. Той ясно го заяви по време на участието си в CCXP Mexico през 2024 г.

"Разбирам, че чрез работа човек стига до мястото, на което е. Аз съм бунтовник. Не искам да ме контролират, винаги умирам да си върша работата и го правя със страст. Разбирам човешкото състояние", казва още Джанкарло Еспозито в CCXP CDMX, цитиран от "Marca".