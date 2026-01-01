Системата се справи: Вижте къде изтеглиха първото евро 20 секунди след полунощ

След полунощ тази вечер България официално премина към своята нова национална валута - еврото. Експертите, осигуряващи работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура, отчетоха, че преходът е протекъл плавно с минимално прекъсване на ключови услуги.

Според специалистите този успешен резултат е бил плод на подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата.

Къде изтеглиха първото евро

Още: Еднакви и различни: Особености на банкнотите и монетите в евро

В първите минути на 2026 г. първите транзакции в евро вече бяха факт.

В 00:00:20 бе отчетено и първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.

00:03:00 бе първата успешна транзакция в евро, извършена чрез SoftPOS в гр. София.

В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.

Още: Еврото вместо лева: Как България стигна до еврозоната

Няколко дни в страната обаче няма да е възможно да се извършват финансови операции през онлайн и мобилно банкиране.

Източник: Pixabay.com

Банките предупредиха за затруднения

Още преди седмици банките започнаха да изпращат съобщения на клиентите си и да предупреждават, че електронните им канали за разплащания няма да работят в часовете след приемане на еврото. Предупрежденията имаха широк диапазон - от 2 до 4 дни.

Банките посъветваха да планираме предварително своите онлайн банкови операции и да направим важните преводи и плащания преди блокирането на системите.

Още: Банкоматите вече пускат евро

Другите съвети са да се носят пари в брой на Нова година и в първите дни след това, като лева и евро ще са валидни успоредно за разплащания до 31 януари 2026 г.

Имаше предупреждения, че временно няма да работят и ПОС-терминалите. Банките информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от 21:00 часа на 31 декември 2025 г. до 01:00 часа на 1 януари 2026 г.