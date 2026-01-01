Спорт:

Системата се справи: Вижте къде изтеглиха първото евро 20 секунди след полунощ

01 януари 2026, 12:21 часа 351 прочитания 0 коментара
Системата се справи: Вижте къде изтеглиха първото евро 20 секунди след полунощ

След полунощ тази вечер България официално премина към своята нова национална валута - еврото. Експертите, осигуряващи работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура, отчетоха, че преходът е протекъл плавно с минимално прекъсване на ключови услуги.

Според специалистите този успешен резултат е бил плод на подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата.

Къде изтеглиха първото евро

Още: Еднакви и различни: Особености на банкнотите и монетите в евро

В първите минути на 2026 г. първите транзакции в евро вече бяха факт.

В 00:00:20 бе отчетено и първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.

00:03:00 бе първата успешна транзакция в евро, извършена чрез SoftPOS в гр. София. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.

Още: Еврото вместо лева: Как България стигна до еврозоната

Няколко дни в страната обаче няма да е възможно да се извършват финансови операции през онлайн и мобилно банкиране.

Източник: Pixabay.com

Банките предупредиха за затруднения

Още преди седмици банките започнаха да изпращат съобщения на клиентите си и да предупреждават, че електронните им канали за разплащания няма да работят в часовете след приемане на еврото. Предупрежденията имаха широк диапазон - от 2 до 4 дни.

Банките посъветваха да планираме предварително своите онлайн банкови операции и да направим важните преводи и плащания преди блокирането на системите.

Още: Банкоматите вече пускат евро

Другите съвети са да се носят пари в брой на Нова година и в първите дни след това, като лева и евро ще са валидни успоредно за разплащания до 31 януари 2026 г.

Имаше предупреждения, че временно няма да работят и ПОС-терминалите. Банките информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от 21:00 часа на 31 декември 2025 г. до 01:00 часа на 1 януари 2026 г.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
евро онлайн разплащания разплащане въвеждане на еврото приемане на еврото
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес