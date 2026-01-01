Голямо първо бебе за 2026 г.

Първото бебе за новата 2026 г. в най-голямата АГ болница у нас "Майчин дом" проплака 35 минути след полунощ. То е момче и тежи завидните 4,160 кг.

Юнакът е висок цели 54 сантиметра, а щастливата майка го е родила естествено.

Последните две бебета, родени в късните часове на 31 декември 2025 г. в "Майчин дом", са близнаци.

Момче е и първото бебе за 2026 г. във Варна, съобщиха от многопрофилната болница "Св. Анна" в града.

Новороденото е с тегло малко над 3 килограма и е високо 51 сантиметра. Бебето е проплакало в 2:27 часа след полунощ и е посрещнато от екип, ръководен от д-р Николай Георгиев, предаде БТА.

Последното новородено на 31 декември пък е момиче.

Новогодишната нощ в Спешното отделение в болница "Св. Анна" е преминала сравнително спокойно, без тежко пострадали пациенти. В навечерието на празника - сутринта на 31 декември 2025 г., е оказана помощ на 13-годишно дете с наранен от употреба на пиратки пръст.

Момче е и първото дете в "УМБАЛ-Пловдив". То е дошло на бял свят днес в 10,10 часа. Детето обаче е недоносено, с тегло 1 килограм и 450 грама.

Родено е преждевременно и веднага е преведено в отделението по Неонатология на здравното заведение, където медиците полагат интензивни грижи за него, както и за майка му.

Последното раждане в "УМБАЛ-Пловдив" за миналата година е било на 31 декември. Тогава е на бял свят в 17,09 часа е дошло момиченце с тегло 2,460 грама. Неговото семейство е от село Калековец.

