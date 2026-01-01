Патриархът: Да възрастваме в познанието на истината

Господ ни е дал свобода, велик дар е това. Това означава, че ни е дал възможност да избираме в бъдещето си. Това заяви преди началото на Василиевата литургия българският патриарх Даниил.

Днес, в първия ден на новата година, православната църква чества няколко големи празника. Единият е Обрезание господне - денят, в който на осмия ден от раждането си Исус Христос получил името си. Също така се тачи и паметта на свети Василий Велики и се отбелязва началото на новолетието.

"Истина ще ни направи свободни"

Преди литургията патриарх Даниил пожела на българския народ да "възраства в познанието на истината" пред новата 2026 г.

Източник: БГНЕС

"Господ ни е дал свобода, велик дар е това. Това означава, че ни е дал възможност да избираме в бъдещето си - какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме. Затова, през новата година, нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината, която е той, познаването на Бога - тази истина, която ще ни направи свободни и, която ни прави свободни, за да можем да избираме това, което е полезно за нас и така новата година действително да бъде полезна - да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта", заяви патриархът.

Хората в храма си пожелаха смирение, здраве, късмет и вътрешно спокойствие и чудеса през новата година, предаде БНР.

На днешния Васильовден празнуват над 120 000 българи.

