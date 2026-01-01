Кабинетът подаде оставка:

01 януари 2026, 12:00 часа 528 прочитания 0 коментара
3 евро такса за артикул в пратка: Митниците ще проверяват по-често поръчките ни при опити за измама

От 1 юли 2026 г. се слага край на евтините онлайн покупки от сайтове извън Европейския съюз. От тази дата Европейската комисия въвежда фиксирана такса от 3 евро за всеки артикул в пратки на стойност под 150 евро, поръчани от трети страни, основно Китай.

Измамите, целящи избягване на митнически такси, са факт и сега и българските митници признават, че често има разминаване между декларираната информация за пратките и реалното им съдържание. Именно затова от Агенция "Митници" регулярно проверяват поръчките от трети страни. Ако опитите за заобикаляне на правилата зачестят, тези проверки също ще станат по-чести, защото принцип на работа на ведомствената институция е, че колкото повече несъответствия има при един изпращач, толкова по-рискови и проверявани са неговите пратки.

Как се проверяват пратките

От Агенция "Митници" обясниха пред Actualno.com механиката на проверките, които правят. "За пратките и сега се подава митническа декларация, в която се декларира описание на стоките, стойност, получател, изпращач и други факти, които са от значение за процеса по митническо оформяне. Съответно облагането е на база декларираното съдържание", заявиха от ведомството.

По техни думи за пратките до 150 евро до средата на 2026 г. няма да се събират мита, а само ДДС. Т.е. и към момента всички пратки подлежат на деклариране, а на освобождаване от мита подлежат онези, които отговарят на условията.

В същото време митническите органи правят проверки на част от пратките, тъй като в рамките на тези проверки установят грешно деклариране, несъответствия между съдържанието на пратките и декларираните данни, укрити, нелегални и/или опасни стоки.

И допълват, че е практика да засилват проверките на търговци, при които системно се установяват нарушения.

"При избора на пратки за проверка митническите органи работят с различни модели, основани на рисков анализ. Т.е. колкото повече несъответствия има при един изпращач, толкова по-рискови и проверявани са неговите пратки. Така обективно самите изпращачи, ако те са големи онлайн търговци, няма да имат интерес да представят грешни описания и данни, тъй като това ще се отрази на контрола върху работата им и съответно на сроковете за доставка", коментиран от Агенция "Митници".

Каква ще е ситуацията с търговците със складове в Европа

Мерките на ЕС са насочени главно срещу търговската инвазия на големи онлайн китайски гиганти като платформите Temu и Shein. Някои потребители изразиха надежда, че стоките им може би ще бъдат освободени от налог, ако идват от складове, базирани в Европа.

От митниците направиха уточнение по този въпрос. "Зависи дали това е склад под митнически контрол, който съхранява стоки, които не са обмитени/допуснати за свободно обращение или съхранява стоки, допуснати за свободно обращение и освободени за потребление/обмитени стоки. Ако стоката вече е обмитена/допусната за свободно обращение в рамките на ЕС и същата се доставя като вътреобщностна доставка, т.е. вече е обмитена като част от търговска пратка или като "малка пратка", тя няма да бъде облагана втори път", разясняват от агенцията.

Ако обаче стоката само е доставена в ЕС и не е преминала процес на митническа обработка, при която се заплащат мита и данъци, тя следва да се оформи митнически при напускане на склада.

Какво означава такса "за всеки артикул"

Митническите власти разясняват и нововъведената практика за облагане на "всеки артикул". Потребителите масово се питат дали окомплектованите стоки, в които има няколко артикула, ще се таксуват веднъж или няколко пъти - според броя на артикулите.

"Според предварително обявеното съобщение на ЕК митническата такса ще се налага на "item", т.е. за всяка стокова позиция, която може да е един артикул или един комплект", уточняват от митниците.

Те призовават за търпение, докато цялата официална документация е достъпна и има повече яснота. "В началото на 2026 г. ще се публикуват промените в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаване на общностна система за освобождаване от мита, като и в другите свързани европейски нормативни актове, които ще изяснят всички понятия и точното им приложение", заявяват от Агенция "Митници".

Решението на ЕС

От 1 юли 2026 г. ще плащаме фиксирана митническа ставка от 3 евро за всеки поръчан артикул при така наречените "малки пратки" на стойност до 150 евро.

Мярката е временна - до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Тогава по план всички стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността им, ще подлежат на митнически такси.

Ходът цели по-ефективно управление на нарастващия обем на пратки с ниска стойност, поръчвани онлайн от китайски сайтове.

Увеличаващият се брой пратки с ниска стойност затруднява неимоверно митническите администрации и икономическите оператори. По данни на Комисията всяка година в Европа влизат над 4 милиарда малки онлайн пратки, което създава сериозни административни и икономически предизвикателства.

Отчитат се и практиките на изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да спре подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания.

