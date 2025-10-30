САЩ пак като световен полицай: Нов закон "отвързва ръцете" на Тръмп за война в 60 държави

Проектозакон, който би позволил на Съединените щати да използват военна сила срещу наркокартелите, вече се обсъжда в Конгреса и Белия дом. Според The New York Times и изданието Responsible Statecraft, макар официалният текст все още да не е публикуван, наличната информация сочи, че той може да бъде използван като основание за американска военна намеса в поне 60 държави.

Ескалация на войната срещу наркотиците

През последния месец водената от САЩ кампания срещу наркотрафика рязко се изостри. След подписването на секретна директива, разрешаваща атаки срещу латиноамерикански картели, Вашингтон увеличи военното си присъствие в региона и започна серия въздушни удари срещу кораби, за които се твърди, че превозват наркотици. Според Human Rights Watch тези удари представляват „незаконни извънсъдебни екзекуции“. Още: Тръмп получи корона на велико корейско кралство, но чу и възгласи "Махай се!" (ВИДЕО)

В администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп има сериозен дебат докъде да стигне новата кампания. По-рано тази година, когато Агенцията за борба с наркотиците (DEA) предложи използване на армията срещу мексикански картели, представители на Пентагона и други институции се противопоставиха. Причината – изпълнителната власт не разполагала с достатъчно законови правомощия за подобни действия.

Разрешение за употреба на сила

Точно тези правомощия може да даде т.нар. Разрешение за употреба на военна сила (AUMF) – инструмент, използван от САЩ за легализиране на военни операции зад граница. Законът от 2001 г., приет след атаките на 11 септември, постави основите на глобалната война срещу терора и оттогава е използван за военни действия в поне 22 държави.

Миналата седмица във Вашингтон се появи ново предложение, внесено от конгресмена Кори Милс. То е насочено срещу „наркотерористи“, създадено по модела на разрешението от 2001 г., но без конкретни географски граници. Валидността му е пет години. Още: Тръмп с картбланш: десетки жертви в Газа при нови удари, след като Израел обвини "Хамас" за убит войник

„Това е невероятно широко и по същество неограничено разрешение за водене на война срещу неопределен брой държави, организации и лица, които президентът може да сметне за заплаха“, коментира професорът от Харвард Джак Голдсмит пред New York Times.

Версията на Милс дава право на президента „да използва цялата необходима и подходяща сила срещу всяка държава, организация или лице, което той сметне за наркотерорист“, включително тези, които ги финансират или подкрепят. Още: "Много лошо": На Тръмп му се иска трети мандат, но се сблъска с реалността

От Мексико до целия свят

По-рано тази година Белият дом добави редица латиноамерикански картели към списъка с „чуждестранни терористични организации“. Ако предложението на Милс бъде прието, то би позволило на президента да води война срещу всяка от тях, без значение къде се намира.

DEA твърди, че картелът Синалоа, определен за терористична организация през февруари, действа в поне 47 държави. Сред тях са Австралия, Белгия, Китай, Колумбия, Германия, Испания, Италия, Обединеното кралство и още десетки други.

Само срещу този картел новото разрешение би могло да оправдае военни операции в над 40 държави. А ако бъдат включени и други групировки като CJNG, списъкът ще се разшири с Аржентина, Бразилия, Уругвай, Венецуела и Турция.

„Предложението оставя значителна свобода на изпълнителната власт да реши срещу кого да се насочи“, предупреждава Елизабет Бийвърс, преподавател по право в университета Уиднър в Делауеър.

Смесване на войната срещу наркотиците и терора

Американските власти от години размиват границата между войната срещу наркотиците и войната срещу терора, използвайки спорната концепция за „наркотероризъм“. Според данни на DEA от 2011 г. близо 40% от чуждестранните терористични организации имат потвърдени връзки с наркобизнеса.

Така новото разрешение може да се прилага и срещу групи като Ал Кайда, Хизбула и талибаните, което би дало на Белия дом допълнителни правомощия за намеса в Афганистан, Пакистан, Ливан, Сирия, Йемен и други държави.

Вашингтон отдавна обвинява Националната освободителна армия на Колумбия (ELN) в наркотрафик, а Куба – в подкрепа на тероризма заради ролята си в мирните преговори. Новият закон би могъл да се използва като оправдание за военни действия и срещу тях. Същото важи и за Венецуела, където САЩ свързват властите с т.нар. Картел на слънцата. Още: Япония ще номинира Тръмп за Нобел за мир, но зад усмивките се крие натиск (СНИМКИ)

Опасен глобален прецедент

Ако бъде прието, новото разрешение може да отвори път за американска военна намеса в над 60 държави. На теория то дори би могло да се използва вътре в самите Съединени щати, тъй като бандата MS-13, създадена в Лос Анджелис и вече обявена за терористична организация, действа на територията на страната, пише Responsible Statecraft.

Макар засега Конгресът да не показва готовност да одобри подобен закон, експертите предупреждават, че това би било исторически прецедент – обединяващ двата най-продължителни и спорни конфликта в американската история: войната срещу наркотиците и войната срещу терора.

Автор: Брет Хайнц

Превод: Ганчо Каменарски