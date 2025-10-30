Нов удар на САЩ по кораб с наркотици в Тихия океан (ВИДЕО)

Американската армия нанесе нов удар срещу кораб в Тихия океан, който е пренасял наркотици, като при операцията са загинали четирима души. Това заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Той обяви в социалната мрежа "X", че ударът е бил извършен в международни води, както и другите атаки през последните седмици, които са част от спорната антинаркотична кампания на президента Доналд Тръмп. По данни на Пентагона, досега операцията е довела до смъртта на най-малко 62 души.

Публикуваното към съобщението видео показва лодка, която се носи неподвижно във водата, преди огромен взрив и последвал пожар. Както и при предишните клипове, разпространени от правителството на САЩ, части от кадрите са замъглени, което прави невъзможно да се провери колко души е имало на борда.

Washington carried out a new strike against a suspected drug trafficking boat.pic.twitter.com/5UZkaWbD6j — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

"Този плавателен съд, както и всички останали, беше идентифициран от нашите разузнавателни служби като участник в незаконен трафик на наркотици, движеше се по известен маршрут за наркотрафик и превозваше наркотици", заяви Хегсет.

Освен видеозаписите от ударите, Вашингтон все още не е представил публично доказателства, че унищожените кораби действително са пренасяли наркотици или са представлявали заплаха за САЩ.

Смъртоносната атака от 29 октомври идва два дни след поредица от удари срещу четири лодки в източния Тих океан, при които загинаха 14 души, а един човек оцеля.

САЩ поискаха от Мексико да се опита да спаси оцелелия, но мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум заяви, че операцията по издирване е била неуспешна.