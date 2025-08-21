Валтер Папазки и Цецо Найденов готвят още една сделка? Бразилец е близо до ЦСКА

Бизнесмените Валтер Папазки и Цветомир Найденов водят преговори за нов трансфер по оста ЦСКА 1948 - ЦСКА. В радара на "армейците" е попаднал бразилският атакуващ полузащитник Талис. В момента двата клуба уточняват сумата за евентуална сделка. Тимът от Бистрица желае 500 000 евро, които към настоящия момент няма как да бъдат дадени от ЦСКА. Както е известно, финансовите благодетели на двата клуба вече уредиха трансфера на Теодор Иванов.

Талис е близо до ЦСКА

Информацията е на колегите от "Тема Спорт", които цитират "Блиц". ЦСКА 1948 иска трансферна сума 500 000 евро. Шефовете на тима от Борисовата градина бяха предложили 250 000 евро. Според „Блиц“ най-новата информация гласи, че двете страни вървят към споразумение. Най-вероятно те ще си стиснат ръцете на 350 000 или на 400 000 евро.

29-годишният Талис също е изявил желание да премине в ЦСКА. Чака се обаче сделка между собствениците на двата клуба, които поддържат много добри отношения. От началото на сезона Талис не е записал дори и една минута за ЦСКА 1948, тъй като е бил „замразен“ от ръководството на "червените". Причината за крайната мярка е фактът, че бразилецът има договор с до лятото на 2026 година. Той вече е получил предложение да преподпише контракта си, но категорично е отказал.

Припомняме, че вече имаше една сделка по същата ос през лятото – централният защитник Теодор Иванов премина от ЦСКА 1948 в ЦСКА срещу 400 000 евро.

