Войната в Украйна:

Валтер Папазки и Цецо Найденов готвят още една сделка? Бразилец е близо до ЦСКА

21 август 2025, 10:42 часа 188 прочитания 0 коментара
Валтер Папазки и Цецо Найденов готвят още една сделка? Бразилец е близо до ЦСКА

Бизнесмените Валтер Папазки и Цветомир Найденов водят преговори за нов трансфер по оста ЦСКА 1948 - ЦСКА. В радара на "армейците" е попаднал бразилският атакуващ полузащитник Талис. В момента двата клуба уточняват сумата за евентуална сделка. Тимът от Бистрица желае 500 000 евро, които към настоящия момент няма как да бъдат дадени от ЦСКА. Както е известно, финансовите благодетели на двата клуба вече уредиха трансфера на Теодор Иванов.

Талис е близо до ЦСКА

Информацията е на колегите от "Тема Спорт", които цитират "Блиц". ЦСКА 1948 иска трансферна сума 500 000 евро. Шефовете на тима от Борисовата градина бяха предложили 250 000 евро. Според „Блиц“ най-новата информация гласи, че двете страни вървят към споразумение. Най-вероятно те ще си стиснат ръцете на 350 000 или на 400 000 евро.

Талис

29-годишният Талис също е изявил желание да премине в ЦСКА. Чака се обаче сделка между собствениците на двата клуба, които поддържат много добри отношения. От началото на сезона Талис не е записал дори и една минута за ЦСКА 1948, тъй като е бил „замразен“ от ръководството на "червените". Причината за крайната мярка е фактът, че бразилецът има договор с до лятото на 2026 година. Той вече е получил предложение да преподпише контракта си, но категорично е отказал.

Припомняме, че вече имаше една сделка по същата ос през лятото – централният защитник Теодор Иванов премина от ЦСКА 1948 в ЦСКА срещу 400 000 евро.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Душан Керкез е на крачка от исторически резил в ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Летен трансферен прозорец ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов Валтер Папазки Талис
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес