Кражбата на трансферното лято! В последния момент Арсенал надцака най-големия си враг

Кражбата на трансферното лято 2025 е факт! Английският гранд Арсенал, който е основен претендент за титлата във Висшата лига, изненадващо се намеси в битката за Еберечи Езе и успя да го договори в последния момент! Футболистът на Кристъл Палас бе пред трансфер в Тотнъм, след като от дни се говореше, че това ще бъде новата дестинация на играча. "Топчиите" обаче изпратиха късна оферта, с която надцакаха вечния си враг.

Арсенал отмъкна Езе под носа на Тотнъм в последния момент

За никого не е тайна, че Арсенал и Тотнъм поддържат една от най-големите вражди в световния футбол. И двата клуба имат амбицията да се представят много силно през новия сезон, като "шпорите" бяха много близо до спечелване на Суперкупата на Европа срещу ПСЖ, но загубиха след дузпи. Арсенал пък направи изключителна селекция и според мнозина, именно "артилеристите" могат да детронират Ливърпул този сезон.

Фабрицио Романо съобщава, че Еберечи Езе е предпочел Арсенал пред Тотнъм в момента, в който е разбрал за интерес от страна на "червените". Арсенал се насочи към него заради контузията на Кай Хаверц. А Палас се очаква да получи 60 милиона паунда за услугите на Езе. Вече е постигната устна договорка между всички страни, като се очаква финализирането на сделката.

Палас може да загуби и още един основен играч до края на летния трансферен прозорец, тъй като Ливърпул настоява да привлече централния защитник и капитан на отбора Марк Гехи.

