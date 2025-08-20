Войната в Украйна:

Застреляха известна инфлуенсърка пред очите на 4-годишния й син (СНИМКА)

20 август 2025, 16:29 часа 527 прочитания 0 коментара
Застреляха известна инфлуенсърка пред очите на 4-годишния й син (СНИМКА)

В американския щат Аризона 27-годишната инфлуенсърка Ярели Ашли Ермосильо почина в Глендейл, след като случайно се озова в центъра на конфликт между двама шофьори. Трагедията се разигра пред очите на съпруга ѝ и четиригодишния ѝ син, съобщават американски медии.

Известната инфлуенсърка, която имаше над 144 хиляди абонати в Instagram, е получила смъртоносна рана в главата, когато колата ѝ чакала на светофар до колата на агресора. Инцидентът е станал на 15 август.

Според New York Post спор между двама шофьори е прераснал в стрелба. 33-годишният шофьор на пикап, Хесус Пресиадо Дустен, се е скарал с друг шофьор, след което е извадил пистолет и е стрелял на случаен принцип. Куршумът е пробил прозореца на колата на блогърката и я е ранил фатално. Жената е била спешно откарана в болница, но лекарите не са успели да спасят живота ѝ.

Стрелецът е задържан.

Снимка: yaredream/TikTok

Ермосильо беше известна с кулинарните си и лайфстайл видеа и имаше стотици хиляди последователи във Facebook, Instagram и TikTok.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Стрелба САЩ инфлуенсър информация 2025
