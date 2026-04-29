Републикански сенатор атакува Пентагона: Задържат нарочно 400 млн. долара помощ за Украйна

Бившият лидер на републиканците в Сената (горната камара на Конгреса на САЩ) Мич Макконъл, който понастоящем оглавява влиятелната сенатска подкомисия по отбранителните разходи, разкритикува Пентагона за това, че задържа военна помощ за Украйна в размер на 400 милиона долара, одобрена от Конгреса. Той насочва вниманието към Елбридж Колби - заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси - като най-вероятната пречка за изпращането на помощта. Тя бе подкрепена от републиканските законодатели миналата година.

Колби е известен противник на доставките на оръжие за Киев, който попадна под светлината на прожекторите при временното спиране на военната помощ през лятото на 2025 г.

Мнозинството одобри милиони за Украйна през 2025, но те събират прах в Пентагона

"Републиканското мнозинство и в двете комисии по въоръжените сили одобри 400 милиона долара за Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна за всяка от следващите две години. Членовете на комисията по бюджета напълно финансираха това разрешение за фискалната 2026 година с преобладаваща подкрепа“, написа Макконъл в коментар, публикуван в The Washington Post.

"И все пак помощта за Украйна, която приехме преди месеци, сега събира прах в Пентагона", добави той. "Когато членовете на комисията по бюджета в Сената потърсиха обяснение от отдела за политика на министерството, ръководен от заместник-министъра Елбридж Колби, те бяха отпратени с празни обещания".

Законът за националната отбрана на стойност 900 милиарда долара, одобрен от Конгреса за фискалната 2026 година, предвиждаше 400 милиона долара за Украйна през 2026 г. и още 400 милиона долара през 2027 г. чрез Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна.

Снимка: president.gov.ua

Финансирането беше предназначено за производството на оръжия с висок приоритет от американски компании за въоръжените сили на Украйна.

Елбридж Колби ли е виновникът?

Макконъл отбеляза в статията си, че според медийни съобщения Колби е взел решението да спре доставките на оръжие за Украйна миналата година.

„Изглежда, че това не е първият подобен случай за Колби. Миналата година, според информациите, той е стоял зад решението за спиране на доставките на оръжие за Киев - решение, което, според един източник, е хванало президента Доналд Тръмп „неподготвен“. Колби също така реши, че помощта за сигурността на Украйна и американските съюзници от НАТО в Балтийските държави е „разхищение“, и премахна тези дългогодишни усилия от искането за бюджет за фискалната 2026 година“, отбеляза републиканският сенатор.

Още: CNN: Човекът в сянка в Пентагона връща на САЩ оръжия, произведени за Украйна

Макконъл: Военното министерство ограничава само способността си да научава за иновациите на бойното поле в Украйна

Макконъл заяви, че републиканското мнозинство в Конгреса е възстановило финансирането, защото го е сметнало за важна инвестиция в националната сигурност. „През първите две години на пълномащабната война подкрепата за Украйна доведе до инвестиции в размер на милиарди долари в отбранителната промишлена база на САЩ“, аргументира се той.

Въпреки че Макконъл счете реакцията на бившия президент Джо Байдън на руската инвазия в Украйна за „анемична“, той изтъкна, че членовете на сенатската комисия по бюджета са успели да одобрят допълнително финансиране при Байдън за разширяване на производствения капацитет за ключови боеприпаси и компоненти.

Макконъл също така критикува ръководството на Министерството на отбраната за ограничаването на броя на американските съветници, на които е позволено да пътуват до Украйна, като твърди, че тази политика ограничава способността на Пентагона да научава за иновациите на бойното поле.

Още: Америка не може да е навсякъде, по всяко време, за всеки

Снимка: Getty Images/Guliver

„Познавам (…) офицери, които са нетърпеливи да приложат уроците на украинците в борбата с дроновете и електронната война при подготовката на американската армия за бъдещи конфликти. Те обаче не могат да се учат от войната, ако не могат да я наблюдават както трябва“, написа той.

„Въпреки това Пентагонът продължава политиката на администрацията на Байдън за значително ограничаване на броя на военните инструктори, които имат разрешение да подпомагат Украйна и да наблюдават конфликта отблизо“, добави Макконъл.

Междувременно противниците на Америка, например Иран, проявяват голям интерес към усвояването на нови тактики от украинските бойни полета, твърди той.

„Те се учат и се адаптират. Иран го показа болезнено ясно в атаките си срещу американски персонал и съоръжения в Персийския залив, при които използваха дронове, усъвършенствани от Русия, с фатални последствия. Северна Корея също се включи, изпращайки войски в Русия не от благотворителност, а за да придобие тактически опит и да се сближи с Москва", добави Макконъл в статията си.

Сенаторът предупреди, че Китай „без съмнение наблюдава събитията в Украйна“, докато изготвя своите военни инвестиции и планове. Въпреки това той изрази съжаление, че „Пентагонът все още не ни казва защо не е поел ангажимент и не е осъществил скромни инвестиции в Украйна“.

Още: Украйна е в риск от по-строги условия за 90-те млрд. евро заем от ЕС