Военната помощ за Украйна продължава и през 2026: Долната камара в Конгреса на САЩ одобри с голямо мнозинство

В сряда, 10 септември, Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса) прие законопроект за отбранителна политика на стойност 892,6 милиарда долара за 2026 г. Документът предвижда помощ за сигурност на Украйна в размер на 400 милиона долара. Целта е законът да "рационализира и модернизира" дефинирането и предоставянето на военна подкрепа от страна на Пентагона, съобщи The New York Times.

Освен това документът следва да засили военната готовност на страната, да увеличи заплащането на американските военнослужещи и да забрани медицинското лечение на транссексуални войници.

Помощта за Украйна

Законопроектът предвижда и 400 милиона долара за инициатива на Пентагона за предоставяне на помощ за сигурността на Киев, въпреки че някои републиканци се противопоставиха на това. Гласуването все пак мина без проблеми - с 372 гласа "за" и 60 "против".

Камарата на представителите отхвърли предложението на крайнодясната конгресменка Марджъри Тейлър Грийн за намаляване на финансирането за Украйна - както републиканците, така и демократите гласуваха против него. Тя внесе поправка, с която да блокира финансирането на Киев от САЩ, твърдейки, че парите се използват „за убиване на хора“. Грийн настояваше, че средствата от данъците на американските граждани трябва да се използват във вътрешната политика.

Освен това Пентагонът ще трябва да докладва на Конгреса, ако администрацията на президента Доналд Тръмп планира да отмени или преустанови вече одобрената военна помощ за Украйна, гласи законопроектът, цитиран от NYT.

Снимка: "Укроборонпром"

Не е окончателен вариант

Сенатът - т.е. горната камара - започна да разглежда своята версия на законопроекта за политиката на Пентагона, който все още не включва консервативните изменения, заложени в законопроекта на Камарата на представителите миналата седмица. Очаква се работата по документа да приключи през следващите дни, след което законодателите трябва да се споразумеят за своите версии, за да подготвят окончателния вариант, който трябва да бъде одобрен от двете камари. След преминаване на всички етапи документът ще бъде изпратен на президента за подпис.

Комисията по бюджет на Сената на САЩ вече одобри бюджета на Пентагона за следващата фискална година. Той ще възлиза на 852 милиарда долара, което е с 21,7 милиарда повече от поисканото от Тръмп. Документът предвижда 800 милиона долара за Инициативата за сигурност на Украйна (USAI) и 225 милиона долара за Инициативата за сигурност на балтийските държави. Значителна част от тези средства ще отидат за подкрепа на Украйна във войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г.

По-късно двама сенатори от Демократическата и Републиканската партия внесоха законопроект за предоставяне на 54,6 милиарда долара помощ на Украйна през следващите две години. Това се случи на фона на засилващите се атаки от страна на Русия и факта, че мирните преговори все още не са дали резултати.

