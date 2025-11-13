Рубио: Оценката ни е, че Русия в действителност не иска мир

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че към дадения момент оценката на Вашингтон е, че в действителност Русия не иска мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Това американският първи дипломат заяви пред медиите след срещата на външните министри на страните от Г-7 в канадския град Ниагара, в югоизточната провинция Онтарио.

Лавров твърди, че Русия остава готова за среща на върха САЩ - Русия в Будапеща, макар че планираната преди среща с Тръмп била осуетена от „закулисни брифинги“. В неиздадено интервю за „Кориере дела Сера“ той също твърди, че Русия е върнала 9000 телa на украинци и е получила 143 в замяна. Лавров предупреждава, че Москва отново ще спре „фашистките агресори“ и се надява САЩ да не ескалират войната допълнително.

За ситуацията в Близкия изток

Същевременно Рубио коментира и ситуацията в Близкия изток. "Има определено безпокойство относно събития на Западния бряг, които се разпространяват и създават ефект, който би могъл да подкопае усилията ни за ивицата Газа", заяви Рубио.

Според него обаче "подобно влияние" върху преговорите за мир в анклава, където с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп се пристъпи към първата фаза на примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", не се очаква.

"Ще направим всичко по силите си това да не се случи", заключи американският държавен секретар.