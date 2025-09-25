Русия дразни и САЩ: Руски бомбардировачи и изтребители вдигнаха американски F-16 във въздуха

Американски изтребители са били изпратени на бойна мисия, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи близо до Аляска, съобщи Северноамериканското военновъздушно-космическо командване (НОРАД). НОРАД уточни - 2 руски стратегически бомбардировача Ту-95 и 2 изтребителя Су-35 са летели в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска (ADIZ). Това е международно въздушно пространство, граничещо със суверенното въздушно пространство на САЩ и Канада.

Американският отговор - изпратени са самолет за ранно предупреждение и контрол E-3, заедно с четири изтребителя F-16 и четири самолета-цистерни KC-135, "за да идентифицират и прехванат" руските самолети. НОРАД заяви, че руската военна активност в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е обичайна и не се счита за заплаха, но това е последният от поредица полети на руски самолети, възприемани от мнозина като тест за готовността за реакция на САЩ и съюзническите страни от НАТО. Случаят е точно когато в Дания неидентифицирани дронове се появиха до няколко летища, както и до военновъздушна база.

‼️JUST IN: The U.S. scrambled fighter jets at night to intercept Russian military aircraft: 2 Tu-95 bombers and 2 Su-35 fighters were circling near Alaska, — CBS News. pic.twitter.com/Ga3vlcJpnI — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2025

Преди месец, руски самолети пак принудиха САЩ да реагират с изтребители за прехващане и пак до Аляска, като американски генерал заяви, че поведението на екипажа на руски самолет тогава е било "опасно, непрофесионално и е застрашило всички" - заради много близък полет до самолетите на САЩ. А в края на август НОРАД заяви, че е открило и наблюдавало руски военен разузнавателен самолет в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ), след като е прехванала същия тип шпионски самолет над региона три пъти през предходните дни.

Нито една от ситуациите досега не е довела до навлизане на руски военни самолети в суверенното въздушно пространство на САЩ или Канада - Още: САЩ следи внимателно руски военни самолети до Аляска