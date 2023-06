Руски съд пак отхвърли жалба на арестувания журналист от САЩ Еван Гершкович

Удължаването на задържането на Гершкович в известния затвор Лефортово в Москва беше удължено миналия месец и е до 30 август. Той е заплашен с до 20 години затвор по обвинения в шпионаж, които категорично отрича.

American WSJ journalist Evan #Gershkovich, who was arrested in Russia on charges of espionage, has had his arrest extended until the end of August.



The #Moscow City Court rejected his appeal for detention.