Тюлен се спасява на борда на лодка след преследване от косатки (ВИДЕО)

Фотограф на дивата природа засне драматично видео и направи снимки на група косатки, преследващи тюлен в близост до Сиатъл, като животното оцелява само благодарение на това, че се качва на лодката ѝ. Шарвет Дракър се намирала на наета 6-метрова лодка близо до дома си на остров в Солишко море, на около 65 км северозападно от Сиатъл, когато забелязала група от поне осем косатки, известни също като орки. Координираните движения на косатките и ударите им с опашки по водата подсказвали, че ловуват.

Драма в океана

Дракър използвала телеобектива на камерата си, за да забележи един морски тюлен, който се опитвал да избяга от групата. Една от снимките показва тюлена да "лети" във въздуха над въртящите се косатки, които разбивали водата, и тя предположила, че наблюдава последните му моменти на живот.

Но когато косатките се приближили към лодката, Дракър и групата ѝ осъзнали, че животното все още е в опасност. В съответствие с правилата за безопасност при наблюдение на диви животни, те спрели двигателя, за да не наранят китовете. Тюленът се качил на платформа за плуване в задната част на лодката и я използвал като своеобразен спасителен сал.

Правилата за защита на дивата природа забраняват да се пипа или пречи на тюлена, но Дрюкер започнала да снима видео. „Бедничко, ти,“ може да се чуе как казва тя, докато животното я поглежда. „Добре си, просто стой там, приятелю.“

Косатките не се отказали веднага, а изглеждало, че се опитват заедно да разклатят лодката и да накарат тюлена да падне. Видеото, заснето с мобилния телефон на Дракър, показва как косатките се подреждат и се приближават към лодката с редуващи се скокове, създаващи вълни. Техниката на „измиване с вълни“ е документирана от учени поне от 1980-те години, според Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA).

Вижда се как тюленът се плъзга, но успява да се качи обратно, а косатките се оттеглили след около 15 минути.

Дракър е снимала преди това мъртви тюлени в устата на косатки и казва, че обикновено се радва, когато китовете успеят да се нахранят. "Определено съм в отбор косатка – целодневно, всеки ден. Но щом този тюлен се качи на лодката, някак си се присъединих към отбора на тюленте,“ сподели тя в интервю за "Associated Press", цитирана от "The Guardian".

Косатките, които ловуват тюлени и разнообразни морски животни в района, са известни като косатки Bigg или „транзитни“ косатки. Обикновено те са по-сити от някои други видове като местните косатки, които се хранят основно със сьомга и са включени в списъка на застрашените видове, според NOAA.

