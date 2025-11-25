Тръмп готов на разговори с Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на своите съветници, че планира да разговаря директно с президента на Венецуела Николас Мадуро, съобщава изданието "Аксиос", цитирано от Ройтерс. Според неназовани източници конкретна дата между двамата президенти е в процес на планиране. Информацията за намерението на Тръмп идва на фона на вчерашното решение на Държавния департамент да обяви картел в латиноамериканската страна за международна терористична организация, което дава възможност на Съединените щати да предприемат военни действия в страната и района, обяснява "Аксиос".

До момента над 80 души са убити при повече от 20 въздушни удара по лодки, за които САЩ твърдят, че пренасят наркотици от Венецуела.

САЩ обявиха Мадуро за терорист

Администрацията на Тръмп може да разшири правомощията си за предприемане на действия във Венецуела от понеделник, тъй като САЩ определят венецуелския президент Николас Мадуро и неговите правителствени съюзници като членове на чуждестранна терористична организация, предаде CNN. Щатите смятат, "Картел де лос Солес" като чуждестранна терористична организация. Но организацията, за която правителството на САЩ твърди, че се ръководи от Мадуро, не е картел сама по себе си, пише Associated Press.

Планираният за понеделник ход идва в момент, когато Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела, което Тръмп не изключи, въпреки че повдигна въпроса за възможността за преговори с Мадуро, става ясно от материал на Associated Press.

Американски източници посочиха пред агенция "Ройтерс", че началото на новата фаза може да е предстоящо, но не е известно в какво точно ще се състои тя.

Междувременно продължава несигурността относно следващите стъпки на администрацията на Доналд Тръмп към Венецуела след включването на самолетоносача "Джералд Форд" към голямото военноморско разполагане на Вашингтон в близост до венецуелските териториални води за участие в това, което Съединените щати наричат ​​операция „Южно копие“ срещу трафика на наркотици.

