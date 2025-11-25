Тръмп: Много близо сме до мир в Украйна (ВИДЕО)

„Убеден съм, че сме много близо до споразумение за мир между Украйна и Русия и скоро ще знаем със сигурност“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в Белия дом. Той отново повтори, че всеки ден умират хиляди войници. 25 000 военни - украинци и руснаци, са загинали през последния месец", каза той.

Trump says, “I’m convinced we’re very close to a peace deal between Ukraine and Russia, and we’ll know soon.” pic.twitter.com/xyyYkFUoVJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2025

Зеленски е готов за мир

По-рано днес британският премиер Киър Стармър заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски счита по-голямата част от текста на „мирния план“ на САЩ за приемлив, пише Sky News. Отбелязва се, че той е провел виртуална комуникация с членовете на така наречената „коалиция на желаещите“.

Според Стармър, Украйна е предложила „някои конструктивни промени“ в мирното предложение. „Наистина считам, че се движим в положителна посока и днес има признаци, че според Володимир по-голямата част от текста може да бъде приемлива“, заяви Стармър. Той счита, че коалицията трябва да подготви планирането и финансирането на бъдещите въоръжени сили на Украйна, за да могат те да се защитят. „Призовавам колегите, които днес следобед се свързаха по телефона, да потвърдят националните си ангажименти, тъй като трябва да осигурим най-надеждните възможности и най-надеждните планове“, добави Стармър.

