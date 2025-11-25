Войната в Украйна:

Тръмп обяви подразделения на "Мюсюлманското братство" за терористични организации

25 ноември 2025, 06:19 часа 330 прочитания 0 коментара
Тръмп обяви подразделения на "Мюсюлманското братство" за терористични организации

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде начало на процедура за обявяване на определени подразделения на организацията "Мюсюлманско братство" за чуждестранни терористични организации и специално обозначени глобални терористи, което ще доведе до налагане на санкции срещу едно от най-старите и влиятелни ислямистки движения в арабския свят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещу тероризма

Тръмп е подписал указ, с който нарежда на държавния секретар Марко Рубио и на министъра на финансите Скот Бесънт да представят доклад относно това дали да бъдат обозначени като терористични организации някои подразделения на "Мюсюлманското братство", като например тези в Ливан, Египет и Йордания, става ясно от информационен бюлетин на Белия дом. Указът нарежда на министрите да пристъпят към действия в рамките на 45 дни от представянето на доклада.

Администрацията на Тръмп обвинява фракциите на "Мюсюлманското братство" в тези страни, че подкрепят или насърчават атаки срещу Израел и партньорите на САЩ, или че предоставят материална подкрепа на палестинската военна групировка "Хамас".

"Президентът Тръмп се изправя срещу транснационалната мрежа на "Мюсюлманското братство", която подхранва тероризма и кампаниите за дестабилизация срещу интересите и съюзниците на САЩ в Близкия изток", се казва в информационния бюлетин на Белия дом.

"Мюсюлманското братство" е основано в Египет през 20-те години на миналия век като ислямско политическо движение за противодействие на разпространението на светски и националистически идеи. То бързо се разпространява в мюсюлманските страни, превръщайки се във влиятелен играч, който обаче често действа в сянка.

Виолета Иванова
