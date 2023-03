САЩ към Израел: Няма да позволим Иран да се сдобие с ядрени оръжия (ВИДЕО)

Иранските власти отричат, но според Пентагона страната може да направи материал за ядрена бомба за 12 дни.

Вчера Остин се срещна в Тел Авив с израелския си колега Йоав Галант, който заяви, че двете страни са изправени пред ключов момент, в който трябва да осъществят "натиск" и да вземат "важни решения".

"Иран се стреми да се сдобие с ядрени оръжия и заплашва не само Израел, но и целия свят. Г-н министър, наш дълг е да предприемем всички необходими мерки, за да попречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По този въпрос нашите възможности и нашето сътрудничество имат голямо значение и сила. Иранската ядрена заплаха изисква от нас да бъдем подготвени за всякакъв начин на действие", заяви израелският министър в обръщение към Остин.

"Ако Иран се сдобие с ядрени оръжия и силата на ядреното възпиране, режимът на аятолаха само ще засили дейността си в подкрепа на тероризма на Хизбула и Хамас и ще изнася модерни оръжия по целия свят, включително дронове и високоточни ракети. Ще станем свидетели на тероризъм срещу невинни хора в целия регион, включително народа на Иран, който страда от насилствен и потиснически режим", добави той.

Шефът на Пентагона отвърна, че президентът Джо Байдън предпочита да проучи всички дипломатически възможности, за да гарантира, че ще се ограничи напредъкът на Иран в тази област. "И затова ще се стремим да продължим да работим, за да сме сигурни, че ще ограничим опасния им напредък", допълни Остин, цитиран от сайта на Министерството на отбраната на Щатите.

"Продължаваме да вярваме, че дипломацията е най-добрият начин да се попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Както президентът Байдън неведнъж е заявявал ясно, САЩ няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрено оръжие", заяви Лойд Остин.

Израелският му колега също каза, че близкоизточната страна няма да позволи на Техеран да има такова оръжие.

US Defense Secretary Lloyd Austin said in #Israel after a meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu that the #US will not allow #Iran to acquire nuclear weapons. pic.twitter.com/7oHtHobDyr